Общество

На платформе planeta.ru стартовал сбор средств на восстановление Домика волонтера рядом с усадьбой в Волышово

На краудфандинговой платформе planeta.ru стартовал сбор средств на восстановление Домика волонтера в деревне Вельяк. Речь, в частности, идет о восстановлении фундамента.

Инициаторами проекта являются участники лагеря «Волонтерская усадьба-2018», проходившего на территории усадьбы Строгановых XVII - XIX вв. в деревне Волышово Порховского района, и небольшая группа инициативных граждан, для которых окрестности Волышово - малая Родина. Они хотят восстановить заброшенный дом в деревне Вельяк, находящейся в непосредственной близости от Волышово, и сделать его Домиком волонтера.

«В августе 2018, когда идея Домика только зарождалась, мы даже и представить не могли, что уже через год будем радоваться первым успехам по восстановлению Дома. Но чтобы мы смогли продолжать, нам очень нужна поддержка. Вместе мы сможем осуществить задуманное: у волонтеров появится свой гостеприимный дом, который будет рад принять всех неравнодушных к судьбе усадьбы Строгановых», - отмечают инициаторы проекта.





Предполагается, что восстановленный дом станет штабом волонтеров, а прилегающая территория превратится в привлекательное общественное пространство для местных жителей.

Волонтеры очень хотели бы привлечь внимание к разрушающейся усадьбе и заботиться о ней в меру своих возможностей. Кроме волонтерского лагеря здесь можно проводить субботники, различные фестивали, просветительские мероприятия по сохранению культурного наследия - школа волонтера, школа реставратора. Для всего этого нужно всесезонное место для размещения (ни хостела, ни гостиницы в Волышово нет - ближайшие в Порхове).

К настоящему времени на территории Домика волонтера выкошен борщевик, вынесен мусор, подвал дома разобран от тряпья. По итогам обращения в порховскую администрацию выполнена расчистка небольшого участка дороги к Домику. В мае в результате осмотра Домика сотрудником НПЦ по охране памятников «...выявлена необходимость экстренно провести работы по восстановлению геометрии несущих конструкций с заменой двух нижних венцов». С этой целью был объявлен сбор средств в соцсетях. Нужную сумму удалось собрать и «выровнять» Домик.