Общество

73 жителя Пскова и района обратились в ПФР и МФЦ за подтверждением статуса предпенсионера

73 жителя города Пскова и Псковского района обратились в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Пскове и Псковском районе и МФЦ за документами об отнесении их к лицам предпенсионного возраста.

Напомним, с января 2019 года граждане предпенсионного возраста имеют право на определенные льготы. Так, работодатель обязан предоставить своему работнику два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы. По линии службы занятости безработные граждане, имеющие статус предпенсионера, с января 2019 года могут получать повышенное пособие по безработице.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ПФР в Пскове и Псковском районе, за получением справки об отнесении к категории предпенсионера гражданин может обратиться не только лично в клиентскую службу УПФР или МФЦ, но и удаленно – через соответствующий сервис в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения: Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, работодатель.

При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений». Документ (в формате PDF и XML) формируется автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, в том числе сведений (индивидуального) персонифицированного учета, и подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с полученной информацией для уточнения статуса можно обратиться в клиентскую службу управления ПФР по месту проживания.