Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать вареную колбасу

Эксперты Роскачества объяснили, как правильно выбрать качественную, изготовленную по ГОСТу, натуральную вареную колбасу. Они уточнили, какие Е-добавки допустимы и какая информация должна быть указана на этикетке, сообщает Inforeactor.

Покупая колбасу, в первую очередь нужно обратить внимание на условия хранения продукта и упаковку. Температура в холодильнике или специальной витрине должна соответствовать норме — от 0 до 6 градусов Цельсия включительно. Кроме того, колбаса в вакуумной упаковке хранится дольше.

На этикетке должны быть указаны состав продукта, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления и условия хранения. Помимо этого должна быть указана технология упаковки — «упаковано под вакуумом» либо «упаковано в модифицированной атмосфере».

Цвет вареной колбасы может варьироваться от розового до бледно-розового. Изделие должно быть упругим, без полостей, комочков и цветовых пятен.

Согласно ГОСТу, в состав докторской колбасы входят: свинина, говядина, вода, куриные яйца или яичный меланж, соль, пряности и сахарный песок. В другие виды изделий по рецептуре могут добавлять черный перец, шпик, чеснок. Помимо этого, из состава может быть исключён какой-то ингредиент. Например, в свиной варёной колбасе не содержится говядины.

При покупке рекомендуется внимательно прочесть этикетку, в составе сначала должны быть указаны виды мяса, а только потом вода.

Государственный стандарт допускает использование некоторых видов Е-добавок, в частности, нитрит натрия Е250 — фиксатор окраски и антиокислители Е300. Например, аскорбиновую кислоту, Е301, Е304, Е306 добавляют в колбасу, чтобы она не прогоркла. Помимо этого допускается добавление регуляторов кислотности, такие как Е331 — лимонная кислота, Е262, Е325, Е326, Е330. Они помогают предотвратить развитие нежелательной микрофлоры в продукте. Кроме того, в колбасу могут добавлять стабилизаторы и регуляторы кислотности Е339, Е451, Е450, которые повышают вязкость и плотность фарша, а также усилитель вкуса и аромата Е621.