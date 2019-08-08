Общество

Расширен список профессий, дающих право на прибавку к пенсии за длительный сельский стаж

С 1 января 2019 года для сельских пенсионеров предусмотрена надбавка 25% к фиксированной выплате страховой пенсии, которая составляет около 1333 рублей. Для получения такой надбавки необходимо быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы именно в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать на селе и не работать.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Пскове и Псковском районе, право на установление надбавки к фиксированной части страховой пенсии получили 672 жителя Псковского района.

Постановлением правительства РФ от 25 июня 2019 года №805 расширен Список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии сельским работникам, у которых выполнение профессиональных обязанностей было связано с сельскохозяйственным производством.

В Список внесены диспетчеры, лаборанты, врачи-эпизоотологи, заведующие ветеринарными аптеками, индивидуальные предприниматели-сельхозпроизводители и др.*

В ПФР обращают внимание, что работа, которая выполнялась до 1 января 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

При исчислении сельского стажа может быть учтен и стаж работы в сельском хозяйстве на Украине, Белоруссии, территории других бывших республик СНГ, но только до 1 января 1992 года, при условии работы в профессиях, должностях и производствах, предусмотренных соответствующими списками, утвержденными правительством РФ.

Перерасчет пенсий сельских пенсионеров с учетом изменений в списках профессий производится в беззаявительном порядке за период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Также пенсионеры вправе самостоятельно обратиться в территориальный орган ПФР и представить документы, подтверждающие необходимый стаж работы в сельском хозяйстве. При обращении до конца 2019 года перерасчет будет произведен с 1 января нынешнего года. В случае более поздней подачи заявления пенсия будет повышена с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Обращается внимание сельских пенсионеров, продолжающих работать, что «надбавка за село» после увольнения может быть установлена только в заявительном порядке. Это означает, что перерасчет пенсии будет произведен с месяца, следующего за месяцем обращения в орган ПФР с заявлением уволившегося пенсионера. Поэтому, после увольнения необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

*С полным списком профессий можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе «Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе».