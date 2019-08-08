Общество

В рамках акции «Живая история» подростки посетили музей в Острове

В целях военно-патриотического воспитания подростков в рамках акции «Живая история» дети сотрудников органов внутренних дел и малообеспеченных семей побывали на экскурсии в историческом музее города Остров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во время экскурсии ребята узнали много интересного о событиях Великой Отечественной Войны, о подвиге русского солдата, о мужестве наших прадедов. Дети с большим интересом слушали рассказ о деятельности подпольщицы Клавы Назаровой, летчиков Харитонова, Здоровцева и Тотмина, совершивших первые таранные атаки самолетов противника. Им всем присвоено звание Герой Советского Союза.

С большим интересом рассматривали юные посетители и личные вещи участников войны, стенды с фотографиями, документами, письмами, книгами. Огромное впечатление произвели на ребят собранные коллекции стрелкового вооружения, военного мундира и снаряжения.

Организатор экскурсии член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Наталья Васильева отметила, что такого рода мероприятия являются основой для формирования исторического сознания личности. И от сегодняшних школьников, как носителей исторической памяти, не в последнюю очередь будет зависеть, что узнают представители грядущих поколений о подвиге нашей страны в Великой Отечественной войне.