Общество

Храму Преполовения Пятидесятницы в Пскове требуется помощь волонтеров

Храму Преполовения Пятидесятницы требуется помощь волонтеров в проведении субботника. Работы запланированы на 24 августа с 11.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

В планах очистка подвала храма от мусора, утепление комнат второго этажа Дома притча, освобождение помещений третьего этажа, уборка и вынос мусора, восстановление свечного стенка, организация и оборудование места для хранения садового инвентаря, покраска ограждения территории, устройство цветников и газонов и другие работы.

Добровольцев угостят обедом в храме.

Адрес храма: улица Детская, 3 (напротив ЗАГС). Справки по телефону: 89602290593.