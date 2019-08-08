Общество

Псковские НКО подали 26 заявок на конкурс грантов на реализацию проектов в межнациональной сфере

Некоммерческие организации Псковской области подали 26 заявок на региональный конкурс по предоставлению субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в этом году НКО региона проявили большую активность. В прошлом году на конкурс было подано только 18 заявок.

В настоящее время проводится тщательный анализ всех поступивших заявок на соответствие требованиям положения, затем члены конкурсной комиссии определят лучшие проекты, на реализацию которых будет направлена господдержка. Планируется, что окончательные итоги конкурса будут подведены не позднее 8 октября текущего года.

Региональный конкурс проводится по следующим направлениям: патриотическое воспитание населения области; благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); деятельность, направленная на обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации; обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация этноконфессиональных отношений; деятельность, направленная на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций; деятельность, направленная на культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.

Максимальный размер субсидий составляет 200 тыс рублей. Всего на проведение конкурса в этом году будет направлено 2 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета.

Напомним, что конкурс по предоставлению субсидий на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации в Псковской области проводится с 2014 года. За это время господдержку в реализации получили более 50 социальных проектов на общую сумму более 7,3 млн рублей.