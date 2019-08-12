Общество

Два факта нарушения правил оборота гражданского оружия выявлены в Псковской области в рамках операции «Охота»

С целью выявления и пресечения фактов незаконной охоты и браконьерства, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, 10 августа на территории ряда районов Псковской области, сотрудниками Росгвардии проведена оперативно-профилактическая операция «Охота».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, в мероприятиях были задействованы сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы, СОБР и представители комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.



В ходе операции проверено 85 владельцев охотничьего оружия. В результате правоохранители выявили два факта нарушения правил оборота гражданского оружия.



Также сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

Доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.