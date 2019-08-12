Ливень прогнозируют сегодня днем в южных и восточных районах Псковской области

Сегодня от Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» получено предупреждение о неблагоприятном природном явлении.
Днем 13 августа по Псковской области, преимущественно по южным и восточным районам, ожидается сильный дождь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Спасатели опубликовали рекомендации для населения при сильном дожде:
При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь в квартире или на работе.
Если сильный дождь застал вас на улице, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери Для водителей:
Заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест.
Не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.
Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
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