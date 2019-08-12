Общество

Презентация книги ветерана ВДВ Павла Гущи состоится 17 августа

17 августа в 13.00 в помещении Центра студенческих инициатив Псковского государственного университета состоится презентация книги ветерана Воздушно-десантных войск, ветерана 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии полковника в отставке Павла Гущи «Псковский десант в моей жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Книга рассказывает не только о детстве, юности и годах учебы в Оренбургском зенитно-артиллерийском училище, но и об истории создания, боевом пути 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, участии Воздушно-десантных войск в событиях в Венгрии, Чехословакии и на Кубе в годы «холодной войны», о будничной жизни офицеров и солдат, об учебе и подготовке личного состава, о прыжках с парашютом и освоении новой техники.

Живой и увлекательный рассказ о мелочах воинской службы дополнен большим объемом исторических и мемуарных документов, позволяющих представить себе контекст жизни героя и историю страны.