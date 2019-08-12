Общество

ПФР: Счета эскроу обезопасят псковичей - владельцев маткапитала от недобросовестных застройщиков

В Псковской области улучшение жилищных условий семей с детьми является наиболее популярным направлением использования средств материнского капитала.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области, с начала действия программы по заявлениям жителей региона территориальными органами ПФР было перечислено порядка 9,1 млрд рублей. Из них 8,9 млрд рублей – на улучшение жилищных условий. Используя это направление, можно выбрать разные варианты: прямая покупка жилья, ипотека, строительство, в том числе долевое.

Теперь при использовании материнского капитала в долевом строительстве, ПФР по заявлению владельца сертификата на материнский капитал будет направлять средства на счета эскроу.

Эти изменения связаны с принятием Федерального закона от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Договор счета эскроу является трехсторонним: банк – дольщик – застройщик. Пенсионный фонд перечисляет средства материнского (семейного) капитала в безналичном порядке на указанный в договоре банковский счет, принадлежащий застройщику. Однако доступ к счету для застройщика будет заблокирован до завершения строительства. После завершения строительства и выполнения обязательств заблокированные на счете эскроу денежные средства передаются застройщику.

Нововведение, с одной стороны, обеспечивает сохранение средств дольщика, с другой стороны, застройщик получает эти средства при выполнении своих обязательств по строительству, которые определены в договоре долевого участия.

Возможность направления средств материнского капитала в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве на счет эскроу позволит обезопасить владельцев государственных сертификатов от рисков, связанных с неисполнением недобросовестными застройщиками условий, предусмотренных договором участия в долевом строительстве.