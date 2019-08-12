Общество

В Черехе прошли юбилейные торжества, посвященные 690-летию первого упоминания деревни в летописи

В минувшую субботу в Черехе прошли юбилейные торжества, посвященные 690-летию первого упоминания деревни в летописи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации.

Необходимо отметить, что подобные праздники проходили в Черёхе и в предыдущие годы, однако, в прошлом году инициативные местные жители – любители и пропагандисты истории родного края, отыскали в исторической литературе и древнерусских источниках дату первого упоминания своего населенного пункта – 1329 год, а также дальнейшую историю его развития.

Таким образом, взяв за основу именно эту дату, группа активистов, сформировавшаяся в конце 2018 года, стала продвигать идею юбилейного праздника – 690-летия первого упоминания Черёхи в летописи. С этой идеей они обратились в администрацию Псковского района и получили в ответ абсолютную поддержку.

В течение нескольких месяцев теме подготовки к празднованию дня деревни Череха были посвящены рабочие совещания администрации района и инициаторов праздника, проделана большая работа по благоустройству территории населенного пункта, установлена современная спортивная площадка.

Перед началом торжественных мероприятий, были проведены спортивные игры и «Веселые старты» для детей и взрослых. Все присутствующие с интересом ознакомились с фотовыставкой и смогли сфотографироваться у памятного камня, на котором появились новые таблички с историческими датами и именами людей, связанными с Черёхой.

В начале торжеств, поздравляя всех жителей деревни Черёха со знаменательной датой и вручая наиболее отличившимся из них благодарственные письма администрации Псковского района, глава района Наталья Федорова отметила, что при подготовке к данному мероприятию была проделана большая совместная работа, выполнен значительный объем проектных и подготовительных работ, благоустроены дворовые территории, построена современная спортивная и воркаут площадки. Но самое важное - инициативность и активная жизненная позиция самих жителей деревни, среди которых особую роль, без сомнения, сыграли супруги Наталья и Александр Богач, были прочным основанием для осуществления задуманного и проведения на высоком уровне и с хорошим настроением праздничных юбилейных торжеств.

Местные жители услышали в этот день еще много теплых слов и поздравлений в свой адрес. Депутат областного Собрания депутатов Ирина Толмачева, председатель районного Собрания Андрей Неофитов, глава Ядровской волости Олег Смирнов, военный комиссар города Псков и Псковского района Валерий Дмитриев, председатель Совета ветеранов 104-го полка Александр Кокорев – все они желали развития и процветания прекрасной деревне Черёха и всему родному Псковскому району, а всем ее жителям - здоровья, счастья и благополучия.

Праздничная концертная программа, подготовленная артистами Псковского районного центра культуры, а также выступление духового оркестра и показательные выступления десантников 104-го парашютно-десантного полка также не оставили никого в этот день равнодушными.