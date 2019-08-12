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Пскович в составе команды ФСИН стал призером всероссийских соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия

В городе Новосибирске завершился чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, в котором приняли участие 41 команда федеральных органов исполнительной власти и 6 команд министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка России.

По итогам шестидневных состязаний команда ФСИН России завоевала «серебро» в соревнованиях по стрельбе из автомата Калашникова и «бронзу» – из пистолета Макарова.

В состав этой команды вошел старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Яковлев, который в упражнении ПБ-3, включавшем в себя 30 выстрелов с одной руки из положения стоя, уступил лишь одно очко победителю состязаний в личном первенстве. Однако, выбив 271 очко из 300 возможных, он показал наилучший результат среди спортсменов своего ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в академии.

Отметим, что организатором соревнований выступило Всероссийское общество «Динамо». Силовые ведомства на состязаниях представляли спортсмены ФСБ, МВД, ФСИН, ФССП России, Росгвардии, Федеральной таможенной службы РФ.

Представитель Псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Яковлев на этих соревнованиях подтвердил звание мастера спорта России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.