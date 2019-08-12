Общество

Стали известны подробности о ремонте Ольгинской часовни в Пскове

На ремонт часовни княгини Ольги - объекта культурного наследия регионального значения - затратят около 763 тысяч рублей. Как Псковской Ленте Новостей сообщил директор областного учреждения «Управление капитального строительства», выступающего заказчиком, Сергей Калинин, работы завершатся примерно в конце августа или начале сентября.

«Эти работы - отделочного характера. То есть оштукатуривание, покраска и прочие. Проводятся в рамках госконтракта», - отметил Сергей Калинин.

В середине июля прошел аукцион на проведение ремонта. Со слов Сергея Калинина, единственным участником, который, соответственно, и стал победителем, оказался подрядчик ООО «МИР Орион-Строй».