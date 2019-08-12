Общество

Дмитрий Шахов: Горячая линия связи с избирателями помогает людям решить личные вопросы

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов рассказал, что на горячую линию связи с избирателями чаще всего звонят люди с личными, повседневными и бытовыми проблемами. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Дмитрий Шахов заявил, что большинство обращений связано с жизненными проблемами. С его слов, люди поняли, что это прямой быстро работающий канал связи, который позволяет оперативно решить все вопросы.

«Может, это и правильно. Почему бы не воспользоваться этим рычагом, если у людей есть проблемы, которые не решаются долгое время. Люди бывает годами обращаются насчет покраски подъезда или устранения какой-то протечки. Если в рамках предвыборных кампаний эти проблемы решаться, то, может, это и правильно», - поделился уполномоченный по правам человека в Псковской области.

Напомним, в этом году «Горячая линия» по номеру 8 (900) 995-64-01 работает с 8 августа по 7 сентября по рабочим дням с 9.00 до 18.00, а 8 сентября, в Единый день голосования, – с 8.00 до 22.00.