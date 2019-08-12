Общество

В Псковской области прошла акция «Безопасность детства - 2019»

В Псковской области прошла акция «Безопасность детства - 2019». За два дня полицейские провели целый ряд мероприятий и встреч с подростками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, сотрудники МО МВД России «Себежский» провели «День безопасности» с воспитанниками специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Им разъяснены нормы уголовной и административной ответственности.

Сотрудники ПДН УМВД России по городу Пскову в рамках акции посетили 2 учреждения с круглосуточным пребыванием детей на территории города. В детском санатории «Сосновый бор» в поселке Череха отдыхающим рассказали о безопасном поведении в общественных местах и на воде, на дороге и в чрезвычайных ситуациях. Персоналу учреждения разъяснены действия при возникновении нестандартных ситуаций, направленные на сохранение жизни и здоровья детей.

Также стражи порядка посетили «Областной центр семьи». С несовершеннолетними проведены профилактические беседы, разъяснены правила проживания в государственном учреждении, указано на необходимость соблюдения мер безопасности, дети предупреждены о недопустимости самовольных уходов с расположения центра и безнадзорного нахождения на улице в ночное время суток.

Полицейские Опочки провели мероприятие «Безопасный двор»: были проверены места массового пребывания школьников и учащихся - парк «Победы», берег реки Великой, спортивная площадка, Вал, Военный и Городской стадион, площадка возле Дома Культуры. С подростками проведены беседы на тему: «Правила безопасной езды на велосипеде», детям и родителям вручены памятки: «Это нужно знать всем!», «Что делать, если потерялся ребенок».

В Острове сотрудники полиции приняли участие в проведении «Дня физкультурника». В спортивном матче по волейболу участвовали 12 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН.

Подобные встречи полицейских с детьми, подростками и их родителями на территории региона будут продолжены.