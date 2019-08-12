Общество

В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат

Депутаты Госдумы готовы уже в сентябре начать обсуждение разработки законопроекта о сокращении рабочей недели до четырех дней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замруководителя думской фракции «Единая Россия», члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева.

«Инициативу о введении четырехдневной рабочей недели мы, безусловно, поддерживаем. Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию», - приводят слова Исаевав пресс-службе фракции.

Парламентарий добавил, что «депутаты готовы включиться в обсуждение идеи с профсоюзами и разработку соответствующего законопроекта, дискуссия может стартовать уже в сентябре».

При этом Исаев подчеркнул, что необходимо сохранить существующий уровень зарплаты при сокращении рабочей недели. «Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета», - сказал он.

Исаев также считает, что сокращение рабочей недели будет способствовать уменьшению роста безработицы.

При этом, по его мнению, переход к четырехдневной рабочей неделе должен быть постепенным - в соответствии с возможностями экономики и без потрясений для работодателей.

Парламентарий отметил, что еще в конце XIX - начале XX века многим казалось невозможным предложение о переходе на восьмичасовой рабочий день. Переход на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы - это также вполне осуществимая инициатива, считает он.

Исаев напомнил, что с предложением о введении четырехдневной рабочей недели выступила Федерация независимых профсоюзов России. По его словам, аналогичную идею высказал в июне лидер «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда глава правительства отметил, что развитие экономики, информатизация и роботизация производства требует меньшего количества необходимого полезного рабочего времени сотрудников.