Общество

Прокуратура Псковской области ищет сотрудника

Прокуратура Псковской области проводит конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы - старшего специалиста 1 разряда прокуратуры Бежаницкого района. Данная информация опубликована на сайте ведомства.

Квалификационные требования для должности старшего специалиста 1 разряда прокуратуры Бежаницкого района: образование - наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности, по направлениям подготовки (специальностям) «юриспруденция» или «документоведение и архивоведение»; без предъявления требований к стажу.

Прием документов для участия в конкурсе производится с 13 августа по 2 сентября включительно ежедневно с 09.00 до 18.00.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 180000, г. Псков, ул. Плехановский Посад, д.6, кабинет № 120, телефон 69-83-88.

Подробная информация на сайте региональной прокуратуры.