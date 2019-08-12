Общество

Экологическую акцию «Планета без пакета» провели единороссы в Пскове

Экологическая акция «Планета без пакета» прошла 13 августа в Пскове в рамках партийного проекта «Чистая страна». Активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» раздали прохожим сотни бумажных пакетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Цель нашей акции – привлечь внимание общественности к последствиям необдуманного использования полиэтилена и пластика», - пояснил региональный координатор партпроекта «Чистая страна» Геннадий Григорьев.

В ходе акции партийцы информировали горожан о вреде синтетической упаковки и предлагали в качестве альтернативы не менее доступные и безопасные биопакеты.

«Перспективная цель такой работы - освободить среду, в которой мы живем, от ненужного пластика. Мы призываем людей с заботой относиться к природе. Ведь окружающая обстановка и здоровье человека находятся в тесной взаимосвязи, и лично я, как врач, заинтересована в том, чтобы влияние экологии не было негативным», - подчеркнула главврач Псковской городской поликлиники, кандидат в депутаты гордумы по округу №13 Галина Невалённая.

Проект «Чистая страна» объединяет усилия Партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории РФ.