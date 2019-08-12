Общество

Лесоруб из Псковской области завоевал бронзу на всероссийском отраслевом чемпионате

Впервые в число призеров ежегодного чемпионата России «Лесоруб XXI века» вошел специалист из Псковской области. Машинист экскаватора «Дедовичской лесной компании» занял третье место на престижных профильных соревнованиях федерального уровня. В этом году за титул чемпиона сражались более 70 команд предприятий лесной промышленности со всей страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе GS Group.

Традиционно с 2015 года одно из самых зрелищных событий лесоперерабатывающего комплекса РФ проходит в Устьянском районе Архангельской области. В этом году в пятой битве лесорубов принял участие сотрудник «Дедовичской лесной компании» Олег Дмитриев. Он боролся за победу вне командного зачёта в номинации «Машинист экскаватора».

«Олег Клементьевич — один из опытнейших сотрудников нашей компании, работает на экскаваторе почти 30 лет, 7 из них — в Дедовичах. Уникальные навыки наших сотрудников помогают нам не только успешно решать задачи бизнеса, но и сохранять высокие стандарты экологической безопасности производства. И мы рады, что их талант и опыт признан компетентным жюри всероссийского конкурса. Тем более, что в этом году мы ехали на чемпионат только осмотреться. Не рассчитывали на сколько-нибудь выдающиеся результаты, но в итоге, почти без подготовки, смогли войти в число призеров. Гордимся нашим коллегой и поздравляем его с таким высоким результатом!» — отметил директор «Дедовической лесной компании» Александр Крутиков.

В рамках соревнований участники выполняли 2 упражнения: прецизионная выемка грунта (выемка грунта в строгом соответствии с заданными параметрами) и «Пирамида» (составление пирамиды из трех деревянных цилиндров и ведра с водой). При оценке учитывалась как скорость, так и качество выполнения. После первого упражнения пскович продемонстрировал отличную скорость и мастерство. Вышел в лидеры в своей номинации, но по итогам второго упражнения Олегу Клементьевичу для победы не хватило 20-ти секунд. На гусеничном Volvo EC220DL он набрал 486 баллов (разрыв с чемпионом составил 23 балла), уверенно обошел еще 32 участников и занял почетное третье место.

«О мероприятии остались хорошие впечатления. Конкурс был отлично организован: удобная инфраструктура, интересные выставки, множество развлекательных мероприятий, и конечно же достойные соперники на соревнованиях. В следующем году обязательно поеду на чемпионат снова! Буду стараться показать лучший результат», — поделился впечатлениями машинист экскаватора «Дедовичской лесной компании», бронзовый призер конкурса Олег Дмитриев.

Чемпионат России «Лесоруб XXI века» — одно из главных ежегодных событий российского леспрома. Чемпионат объединяет профессионалов независимо от величины бизнеса. За титул чемпиона борются лучшие из лучших, их мастерство оценивают профессионалы высочайшего класса. В чемпионате участвуют самые мощные машины ведущих мировых производителей. Ежегодно на мероприятии определяются тренды и основные направления развития лесной отрасли.

В этом году в чемпионате «Лесоруб XXI века» приняли участие более 280 специалистов леспрома, за чемпионский титул боролись более 70 команд из 19 регионов России. За три дня соревнований площадку посетили более 3000 человек.