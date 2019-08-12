Общество

Профактив Новоизборского комбината нерудных материалов награжден благодарственными письмами

В связи с профессиональным праздником — Днем строителя — профсоюзный актив Новоизборского комбината нерудных материалов награжден благодарственными письмами профсоюза работников жизнеобеспечения и Псковского областного Собрания депутатов. Награды работникам комбината вручил 13 августа заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко который посетил АО «Новоизборский комбинат нерудных материалов», провел рабочую встречу с заместителем генерального директора предприятия Виталием Баролиным и по завершении встречи поздравил работников с профессиональным праздником.

«АО «Новоизборский комбинат нерудных материалов» это одно из немногих предприятий на территории Псковской области, которое уверенно держится на плаву. Руководство комбината выполняет серьезную социальную функцию, поддерживая профсоюзный комитет, заботясь о работниках. На предприятии заключен коллективный договор, который прописывает дополнительные льготы и гарантии работникам, решён вопрос об индексации заработной платы, проводятся целый ряд культурно-массовых мероприятий», — рассказала председатель профсоюзной организации комбината Нина Антипова.

Виктор Остренко отметил, что он находится в постоянном контакте с руководителем областного профсоюза работников жизнеобеспечения Игорем Ивановым, и по всем возникающим вопросам всегда находит понимание. Так что в этой части у предприятия есть надежный тыл.

«Комбинат отмечает в этом году 75-летний юбилей. Он стал основным местом работы для жителей Нового Изборска. Много социальных вопросов благодаря этому решается. Я желаю всем работникам комбината нерудных материалов успехов в труде и крепкого здоровья, благополучия вашим семьям. Всего самого доброго в праздник день строителя» — заключил Виктор Остренко.