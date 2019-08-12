Общество

Сегодня руководитель управления принял граждан в приемной президента РФ

13 августа руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня по поручению президента Российской Федерации провел личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации в Псковской области. Всего на прием пришли три человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Первая заявительница обратилась с просьбой внимательно разобраться по уголовному делу об убийстве ее сына, восстановить справедливость и не позволить обвиняемой, прикрываясь ребенком, уйти от заслуженного наказания.

Руководитель управления выразил потерпевшей соболезнование в связи с потерей сына, сообщил о проделанной следствием работе и перспективах расследования уголовного дела, а также дал конкретные поручения руководителю соответствующего территориального следственного отдела, в том числе по вопросу оказания содействия в оформлении опеки над осиротевшим внуком.

Второй заявитель просил провести самое тщательное расследование и разобраться в причинах случившегося, чтобы несовершеннолетний следственно-арестованный, который убил мать своего друга, приходящуюся ему дочерью, не ушел от установленной законом ответственности и был наказан по всей строгости.

Петр Крупеня выразил потерпевшему соболезнование в связи с убийством дочери, сообщил о проводимой в настоящее время подследственному психиатрической судебной экспертизе в условиях стационара в г. Санкт-Петербурге для определения его вменяемости. Заверил, что после получения экспертного заключения следствием будет выполнен комплекс следственных действий, направленных на окончание расследования.

Третья заявительница просила проинформировать о ходе и результатах расследования уголовного дела о групповом убийстве, унесшем жизнь любимой бабушки.

Петр Крупеня выразил потерпевшей соболезнование в связи с трагедией. Сообщил, что дело находится на завершающем этапе расследования и в ближайшее время, после завершения комплекса дополнительных следственных и иных процессуальных действий, будет передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.

По итогам выполнении поручений материалы будут направлены полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе для подготовки доклада президенту Российской Федерации.

Кроме того, руководитель управления довел до каждого заявителя информацию об организации приема граждан и рассмотрения обращений в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

В следственном управлении созданы специальные линии: «телефон доверия» (8-981-350-71-57), «ребенок в опасности» (короткий номер 123 или 8-911-362-27-78) и «по защите прав предпринимателей» (8-960-229-71-09).

Каждый гражданин, позвонив по указанным номерам, имеет возможность сообщить известные ему сведения о неправомерных действиях.

Прием обращений на «горячие линии» осуществляет дежурный по следственному управлению, который передает их напрямую руководителю следственного управления.

По номеру 290-601 функционирует телефон «прямой линии», оператор которого имеет техническую возможность соединить позвонившего с руководителем следственного управления либо организовать его личный прием. Прямая линия работает по понедельникам в приемные часы.

Для записи на личный прием к руководству управления необходимо позвонить по телефону: 8(8112) 290-633 или 8(8112) 290-601 (приемная).

Руководитель управления осуществляет личный прием граждан каждый понедельник с 14 до 18 часов (по предварительной записи).

Ежемесячно руководство следственного управления осуществляет выездные приемы граждан в территориальных следственных отделах согласно отдельному графику, размещенному на официальном сайте управления в разделе «обращения граждан».

Заявление (обращение) в следственное управление может быть подано нарочно, направлено почтовой связью или в форме электронного документа через интернет-приемную в разделе официального сайта управления «обращения граждан».