Общество

Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет

Житель Калининграда выиграл в лотерею почти 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте «Столото».

Как пишет «РИА Новости», мужчина приобрел через мобильное приложение билет Гослото "5 из 36", обошедшийся ему в 40 рублей. Выигрыш составил 3,58 миллиона рублей.

Как сообщает местное интернет-издание «Клопс», победитель угадал все числа в первом поле: 3, 32, 2, 22, 33.

«Интересный факт: все числа выигрышной комбинации в первом поле билета состоят из двух цифр: 2 и 3. Возможно, они что-то значат для победителя. Подтвердить это или опровергнуть можно будет после того, как участник обратится за выигрышем», — цитирует портал сообщение пресс-службы «Столото».

Чтобы получить выигранную сумму, победителю необходимо приехать в лотерейный центр в Москве.