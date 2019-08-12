Общество

Актрисе Анастасии Заворотнюк из-за долга могут запретить выезд за границу

Приставы потребовали запретить актрисе Анастасии Заворотнюк выезжать за границу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Никулинский суд Москвы.

Суд рассмотрит заявление приставов 2 сентября. По данным сайта ФСС, Заворотнюк обязана оплатить задолженность в 1,6 миллиона рублей по исполнительскому сбору.

В 2014 году Русский ипотечный банк подал иск из-за того, что Заворотнюк не выполнила условия кредитного договора. Замоскворецкий суд частично удовлетворил эти требования и решил взыскать с актрисы более 537 тысяч долларов.

В ноябре 2016 года кредитная организация направил в арбитраж заявление о несостоятельности актрисы. Однако суд его отклонил.