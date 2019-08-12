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Общество

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

14.08.2019 08:34|ПсковКомментариев: 1

Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. Во вторник стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Может ли пятница стать выходным?

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Девяносто пять процентов людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», - полагает врач-терапевт Елена Тихомирова.

Она отметила, что если у человека есть работа, которая ему очень нравится, и неожиданно станет на один выходной больше, это приведет к увеличению страхов, фобий и неврозов, потому что он будет думать, что что-то не так, и ждать подвоха.

По ее словам, на снижении эпидемии гриппа четырехдневная рабочая неделя тоже никак не отразится.

«По моему опыту, количество людей, заболевших гриппом в больших организациях, и тех, кто сидит дома, одинаковое, потому что гриппом заражаются, в первую очередь, в непроветриваемых помещениях - метро, автобусах, маршрутках. А если человек не работает, он все равно куда-то выходит», - пояснила Тихомирова.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

По его мнению, те люди, которые уверены в себе и занимаются продуктивным интеллектуальным, высококвалифицированным трудом, будут очень рады, а те, кто занимаются тяжелым физическим неквалифицированным трудом, останутся недовольны, потому что их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества.

В семейных отношениях будет положительный момент, только если отношения и до этого были хорошими, тогда дополнительный выходной будет в радость, уточнил психотерапевт.

«Представьте себе ситуацию: у вас появился лишний выходной и у вашего мужа, если вы любите друг друга, для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения», - пояснил Пережогин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Женщина на рыбалке: экипировка
Дом от А до Я
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Организация активного отдыха
Грандиозная выставка-продажа шуб
Как помыть машину бесплатно?
Убрать нельзя оставить
Моно вместо стерео
Мини-юбки под запретом
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
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Общество

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

14.08.2019 08:34|ПсковКомментариев: 1

Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. Во вторник стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Может ли пятница стать выходным?

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Девяносто пять процентов людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», - полагает врач-терапевт Елена Тихомирова.

Она отметила, что если у человека есть работа, которая ему очень нравится, и неожиданно станет на один выходной больше, это приведет к увеличению страхов, фобий и неврозов, потому что он будет думать, что что-то не так, и ждать подвоха.

По ее словам, на снижении эпидемии гриппа четырехдневная рабочая неделя тоже никак не отразится.

«По моему опыту, количество людей, заболевших гриппом в больших организациях, и тех, кто сидит дома, одинаковое, потому что гриппом заражаются, в первую очередь, в непроветриваемых помещениях - метро, автобусах, маршрутках. А если человек не работает, он все равно куда-то выходит», - пояснила Тихомирова.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

По его мнению, те люди, которые уверены в себе и занимаются продуктивным интеллектуальным, высококвалифицированным трудом, будут очень рады, а те, кто занимаются тяжелым физическим неквалифицированным трудом, останутся недовольны, потому что их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества.

В семейных отношениях будет положительный момент, только если отношения и до этого были хорошими, тогда дополнительный выходной будет в радость, уточнил психотерапевт.

«Представьте себе ситуацию: у вас появился лишний выходной и у вашего мужа, если вы любите друг друга, для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения», - пояснил Пережогин.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В администрации Псковской области утверждены требования к внешнему виду госслужащих. Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?
В опросе приняло участие 841 человек
14.08.2019, 09:000 Профессиональный подход и выгодные цены по диагностике и ремонту DSG доступны псковичам 14.08.2019, 08:560 За мошенничество со стройматериалами отправится в колонию житель Великих Лук 14.08.2019, 08:500 С 15 августа будет закрыт для движения участок улицы Сибирцева в Великих Луках 14.08.2019, 08:420 Производителей хотят обязать раскрывать стандарты изготовления продуктов
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13.08.2019, 18:152 Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров 13.08.2019, 17:563 Россия должна была пойти по польскому варианту приватизации - Игорь Савицкий 13.08.2019, 17:550 Туман возможен завтра утром в Псковской области 13.08.2019, 17:500 Михаил Ведерников провел совещание по мастер-планам
13.08.2019, 17:415 Бузова оправдалась за то, что назвала себя блокадницей 13.08.2019, 17:310 Пожарные выехали на возгорание в доме на Леона Поземского в Пскове 13.08.2019, 17:270 Около 400 представителей народа сето приедут на традиционный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» 13.08.2019, 17:150 «Гонки по вертикали»: Диванный протест, ожидание провокаций и «Рейтингомером по башке»
13.08.2019, 17:071 Новый арт-объект появился в Опочке 13.08.2019, 17:010 На задымление в квартире на Максима Горького в Пскове выехало 4 пожарных машины 13.08.2019, 16:480 Первое издание рассказов Михаила Булгакова с автографом и другие ценности задержаны на границе Псковской области 13.08.2019, 16:401 «Убитые дороги»: Будут ли в Пскове велодорожки?
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13.08.2019, 16:111 Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области 13.08.2019, 15:520 Медики предупредили о появлении в России опасных тропических клопов 13.08.2019, 15:470 Количество молодых учителей в российских школах до 2029 года не возрастет 13.08.2019, 15:466 В Пскове выбрали нового главного архитектора
13.08.2019, 15:409 Игорь Савицкий высказал мнение, почему молодежь не хочет заниматься бизнесом 13.08.2019, 15:380 Дом офицеров приглашает школьников отпраздновать 1 сентября 13.08.2019, 15:340 Размещены промежуточные отчеты кадастровой оценки объектов капитального строительства 13.08.2019, 15:274 В Генпрокуратуре заявили, что в России прекратился рост коррупции
13.08.2019, 15:241 Экологическую акцию «Планета без пакета» провели единороссы в Пскове 13.08.2019, 15:230 В Псковской области прошла акция «Безопасность детства - 2019» 13.08.2019, 15:210 «Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории 13.08.2019, 15:120 В России вступил в силу закон о безальтернативных платных дорогах
13.08.2019, 15:110 «Эхономика» c Игорем Савицким. ВИДЕО 13.08.2019, 15:010 Вице-губернатор Нинель Салагаева посетила производство лабораторной мебели в Пскове 13.08.2019, 14:524 Прокуратура Псковской области ищет сотрудника 13.08.2019, 14:480 В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат
13.08.2019, 14:310 Мечтай в два клика: как взять денег у банка и остаться в плюсе 13.08.2019, 14:150 За минувшие сутки со счетов псковичей похищено почти 150 тысяч рублей 13.08.2019, 14:150 Около 1,2 тыс. жителей региона присоединились к акции «ГТО - путь к здоровью начинается здесь» 13.08.2019, 14:090 Пскович в составе команды ФСИН стал призером всероссийских соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
13.08.2019, 14:080 Дмитрий Шахов: Горячая линия связи с избирателями помогает людям решить личные вопросы 13.08.2019, 14:021 Стали известны подробности о ремонте Ольгинской часовни в Пскове 13.08.2019, 13:530 В Черехе прошли юбилейные торжества, посвященные 690-летию первого упоминания деревни в летописи 13.08.2019, 13:460 Открытый кубок по армрестлингу пройдет в Пскове
13.08.2019, 13:290 Петербуржец оштрафован из-за земельного участка в Гдовском районе 13.08.2019, 13:230 ПФР: Счета эскроу обезопасят псковичей - владельцев маткапитала от недобросовестных застройщиков 13.08.2019, 13:030 Дмитрий Шахов: Фундаментальные выборные права человека в Пскове соблюдаются лучше, чем в Москве 13.08.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким
13.08.2019, 12:510 Презентация книги ветерана ВДВ Павла Гущи состоится 17 августа 13.08.2019, 12:440 Еще 90 кубометров мусора вывез «Экопром» с острова Залита 13.08.2019, 12:410 Концерт «Золото Вены» состоится на террасе отеля «Покровский» 23 августа 13.08.2019, 12:391 В Псковской области появятся денежные сертификаты на дополнительное образование детей
13.08.2019, 12:240 Прием заявок на участие в «Походе первокурсника» стартует 1 сентября 13.08.2019, 12:200 Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят» 13.08.2019, 12:140 Ливень прогнозируют сегодня днем в южных и восточных районах Псковской области 13.08.2019, 12:110 Два факта нарушения правил оборота гражданского оружия выявлены в Псковской области в рамках операции «Охота»
13.08.2019, 12:090 На перекрестке Коммунальной и Петровской в Пскове движение затруднено из-за ДТП с тремя автомобилями. ВИДЕО 13.08.2019, 12:060 Верховный суд объяснил, когда кредитор не может забрать ипотечное жилье 13.08.2019, 11:463 Псков вошел в пятерку городов, в которых хотел бы пожить блогер Илья Варламов 13.08.2019, 11:432 Абсолютным лидером конкурса «Десантный взвод» стала команда России
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