Общество

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. Во вторник стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Девяносто пять процентов людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», - полагает врач-терапевт Елена Тихомирова.

Она отметила, что если у человека есть работа, которая ему очень нравится, и неожиданно станет на один выходной больше, это приведет к увеличению страхов, фобий и неврозов, потому что он будет думать, что что-то не так, и ждать подвоха.

По ее словам, на снижении эпидемии гриппа четырехдневная рабочая неделя тоже никак не отразится.

«По моему опыту, количество людей, заболевших гриппом в больших организациях, и тех, кто сидит дома, одинаковое, потому что гриппом заражаются, в первую очередь, в непроветриваемых помещениях - метро, автобусах, маршрутках. А если человек не работает, он все равно куда-то выходит», - пояснила Тихомирова.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

По его мнению, те люди, которые уверены в себе и занимаются продуктивным интеллектуальным, высококвалифицированным трудом, будут очень рады, а те, кто занимаются тяжелым физическим неквалифицированным трудом, останутся недовольны, потому что их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества.

В семейных отношениях будет положительный момент, только если отношения и до этого были хорошими, тогда дополнительный выходной будет в радость, уточнил психотерапевт.

«Представьте себе ситуацию: у вас появился лишний выходной и у вашего мужа, если вы любите друг друга, для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения», - пояснил Пережогин.