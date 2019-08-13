Общество

Выставка, посвященная 75-летию Псковской области, откроется в Госархиве

Выставку, посвященную 75-летию образования псковского региона, открывает Государственный архив Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в архиве, экспозиция получила название «Псковская область: события и люди» и будет работать с 19 по 23 августа по адресу: Государственный архив Псковской области, ул. Петрова, 1.

В состав экспозиции вошли документы и фотографии о создании областных органов государственной власти и учреждений; личные дела людей; документы о назначении на должность первых лиц региона; фотографии населенных пунктов области.