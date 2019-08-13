Общество

В Бежаницах прошел праздник, посвященный юбилею Полистовского заповедника

В Бежаницах прошел праздник, посвященный юбилею Полистовского заповедника. Текущий год в заповеднике выдался насыщенным на проведение праздничных мероприятий - делиться своей радостью хочется со многими, а потому уже состоялись юбилейные мероприятия в Пскове и Великих Луках, в деревнях Цевло и Гоголево, в поселке Локня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба Полистовского заповедника.

Есть еще один населенный пункт, который не мог остаться в стороне – поселок Бежаницы. Именно здесь уже много лет находится администрация заповедника и его визит-центр, в Бежаницком и Локнянском районах области расположена территория заповедника, со многими жителями поселка заповедник давно и успешно сотрудничает.

Несмотря на пасмурную погоду и моросящий дождь, принять участие в праздничной программе пришли и взрослые, и дети. А посмотреть было на что: фотовыставка под открытым небом, игры и мастер-классы, фотозона и, конечно, концерт.

С приветственным словом выступили первый заместитель главы Бежаницкого района Валентина Иванова и исполняющий обязанности директора Полистовского заповедника Игорь Михайлов.

На игровых площадках можно было проверить свои знания о природе родного края, а также узнать много нового об обитателях Полистовья. Дети и взрослые знакомились с разными видами гнезд, пытались определить хозяина следов или тренировали свою память в настольной игре «Мемори», посвящённой верховому болоту. Рядом можно было создать своими руками памятный сувенир под руководством бежаницких мастериц – Веры Максимовой, Веры Петровой, Ольги Елисеевой и Анны Алексеевой.

Продолжил программу концерт, подготовленный коллективами Бежаницкого и Локнянского культурно-досуговых центров. Зажигательные танцы, душевные песни и веселые миниатюры радовали зрителей, собравшихся рядом со сценой.

Администрация заповедника благодарит всех, кто помог сделать этот день праздничным. «Хочется надеяться, что подобные события, посвященные заповедной природе, станут доброй традицией и дальше и будут находить отклик в сердцах жителей и гостей поселка», - надеются сотрудники заповедника.