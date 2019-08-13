Общество

Псковская область не вошла в число регионов с наибольшим уровнем жестокости к детям

Псковская область не вошла в число регионов с наибольшим числом случаев жесткого обращения к детям. Как передает РБК, больше всего таких случаев в 2018 году было зафиксировано в Пермском крае и Архангельской области.

По данным Минпросвещения и Росстата, в прошлом году в Пермском крае зафиксировали 159 случаев жестокого обращения с детьми, в Архангельской области и Краснодарском крае - по 55 случаев, в Оренбургской области - 53 случая, в Кировской области - 46 случаев. По отношению количества случаев жестокого обращения к общему числу детей в регионе лидером стала Еврейская автономная область - там этот показатель составил 7 случаев на 10 тысяч детей. В Камчатском крае было зарегистрировано 3,7 случая жестокого обращения на 10 тысяч детей, в Ямало-Ненецком округе - 2,9 случая, в Пермском крае - 2,7, в Архангельской области - 2,4.

Отмечается, что в таких регионах, как Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, а также Тамбовская и Орловская области, Республика Алтай, Калмыкия, Севастополь и Чукотка, случаев жестокого обращения с несовершеннолетними не было зарегистрировано совсем. В Калужской, Курганской и Вологодской областях число обращений наоборот возросло. Кроме того, по статистике чаще всего за жестокое обращение с детьми родительских прав лишают не в Пермском крае, а в Крыму. Там в прошлом году приняли 26 таких решений. В Приморском крае - 17, Архангельской области - 14, Нижегородской и Оренбургской - по 11. При этом по общему число лишений родительских прав лидирует Московская область (1165 случаев) и Красноярский край (1126).