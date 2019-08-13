Общество

Facebook призналась в прослушке голосовых сообщений пользователей

Facebook нанимала сотни сторонних подрядчиков для прослушки аудиосообщений пользователей. Об этом Bloomberg на условиях анонимности рассказали сотрудники таких компаний. Они сочли эту практику неэтичной, потому что пользователей не уведомляли о том, что третья сторона получила доступ к их личной информации.

Подрядчикам не сообщали, на каком из сервисов Facebook были записаны аудиосообщения и каким образом они были получены - от них требовалось лишь их расшифровать. По словам собеседников Bloomberg, им приходилось иметь дело с голосовыми сообщениями в том числе и непристойного содержания.

Одним из подрядчиков Facebook может быть компания TaskUs, выяснило издание. Сотрудникам TaskUs запрещено публично упоминать, что они выполняют работу для Facebook. При упоминании клиента им рекомендовано пользоваться кодовым названием Prism.

В Facebook признали прослушку, но заверили, что прекратили эту практику более недели назад после ситуации с Apple и Amazon (обе компании ранее признались, что занимались прослушиванием голосовых сообщений). Компания утверждает, что расшифровка касалась лишь сообщений на Facebook Messenger и только тех пользователей, которые давали на это согласие. Все данные передавались анонимно, заверяет Facebook.

«Подрядчики проверяли правильность расшифровки сообщений искусственным интеллектом Facebook», - объяснили в компании.

Facebook долгое время отрицала прослушку сообщений, напоминает Bloomberg. В апреле 2018 года во время выступления в Конгрессе США Марк Цукерберг опроверг это прямо, заявив, что компания не слушает то, что пользователи говорят в микрофон и не использует это для рекламы.

Летом Facebook урегулировала спор с Федеральной торговой комиссией США и обязалась выплатить рекордные $5 миллиардов за передачу личных данных пользователей компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа.