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Общество

Facebook призналась в прослушке голосовых сообщений пользователей

14.08.2019 10:03|ПсковКомментариев: 0

Facebook нанимала сотни сторонних подрядчиков для прослушки аудиосообщений пользователей. Об этом Bloomberg на условиях анонимности рассказали сотрудники таких компаний. Они сочли эту практику неэтичной, потому что пользователей не уведомляли о том, что третья сторона получила доступ к их личной информации.

Подрядчикам не сообщали, на каком из сервисов Facebook были записаны аудиосообщения и каким образом они были получены - от них требовалось лишь их расшифровать. По словам собеседников Bloomberg, им приходилось иметь дело с голосовыми сообщениями в том числе и непристойного содержания.

Одним из подрядчиков Facebook может быть компания TaskUs, выяснило издание. Сотрудникам TaskUs запрещено публично упоминать, что они выполняют работу для Facebook. При упоминании клиента им рекомендовано пользоваться кодовым названием Prism.

В Facebook признали прослушку, но заверили, что прекратили эту практику более недели назад после ситуации с Apple и Amazon (обе компании ранее признались, что занимались прослушиванием голосовых сообщений). Компания утверждает, что расшифровка касалась лишь сообщений на Facebook Messenger и только тех пользователей, которые давали на это согласие. Все данные передавались анонимно, заверяет Facebook.

«Подрядчики проверяли правильность расшифровки сообщений искусственным интеллектом Facebook», - объяснили в компании.

Facebook долгое время отрицала прослушку сообщений, напоминает Bloomberg. В апреле 2018 года во время выступления в Конгрессе США Марк Цукерберг опроверг это прямо, заявив, что компания не слушает то, что пользователи говорят в микрофон и не использует это для рекламы.

Летом Facebook урегулировала спор с Федеральной торговой комиссией США и обязалась выплатить рекордные $5 миллиардов за передачу личных данных пользователей компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Facebook призналась в прослушке голосовых сообщений пользователей : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Общество

Facebook призналась в прослушке голосовых сообщений пользователей

14.08.2019 10:03|ПсковКомментариев: 0

Facebook нанимала сотни сторонних подрядчиков для прослушки аудиосообщений пользователей. Об этом Bloomberg на условиях анонимности рассказали сотрудники таких компаний. Они сочли эту практику неэтичной, потому что пользователей не уведомляли о том, что третья сторона получила доступ к их личной информации.

Подрядчикам не сообщали, на каком из сервисов Facebook были записаны аудиосообщения и каким образом они были получены - от них требовалось лишь их расшифровать. По словам собеседников Bloomberg, им приходилось иметь дело с голосовыми сообщениями в том числе и непристойного содержания.

Одним из подрядчиков Facebook может быть компания TaskUs, выяснило издание. Сотрудникам TaskUs запрещено публично упоминать, что они выполняют работу для Facebook. При упоминании клиента им рекомендовано пользоваться кодовым названием Prism.

В Facebook признали прослушку, но заверили, что прекратили эту практику более недели назад после ситуации с Apple и Amazon (обе компании ранее признались, что занимались прослушиванием голосовых сообщений). Компания утверждает, что расшифровка касалась лишь сообщений на Facebook Messenger и только тех пользователей, которые давали на это согласие. Все данные передавались анонимно, заверяет Facebook.

«Подрядчики проверяли правильность расшифровки сообщений искусственным интеллектом Facebook», - объяснили в компании.

Facebook долгое время отрицала прослушку сообщений, напоминает Bloomberg. В апреле 2018 года во время выступления в Конгрессе США Марк Цукерберг опроверг это прямо, заявив, что компания не слушает то, что пользователи говорят в микрофон и не использует это для рекламы.

Летом Facebook урегулировала спор с Федеральной торговой комиссией США и обязалась выплатить рекордные $5 миллиардов за передачу личных данных пользователей компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 847 человек
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13.08.2019, 15:010 Вице-губернатор Нинель Салагаева посетила производство лабораторной мебели в Пскове 13.08.2019, 14:524 Прокуратура Псковской области ищет сотрудника 13.08.2019, 14:480 В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат 13.08.2019, 14:310 Мечтай в два клика: как взять денег у банка и остаться в плюсе
13.08.2019, 14:150 За минувшие сутки со счетов псковичей похищено почти 150 тысяч рублей 13.08.2019, 14:150 Около 1,2 тыс. жителей региона присоединились к акции «ГТО - путь к здоровью начинается здесь» 13.08.2019, 14:090 Пскович в составе команды ФСИН стал призером всероссийских соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия 13.08.2019, 14:080 Дмитрий Шахов: Горячая линия связи с избирателями помогает людям решить личные вопросы
13.08.2019, 14:021 Стали известны подробности о ремонте Ольгинской часовни в Пскове 13.08.2019, 13:530 В Черехе прошли юбилейные торжества, посвященные 690-летию первого упоминания деревни в летописи 13.08.2019, 13:460 Открытый кубок по армрестлингу пройдет в Пскове 13.08.2019, 13:290 Петербуржец оштрафован из-за земельного участка в Гдовском районе
13.08.2019, 13:230 ПФР: Счета эскроу обезопасят псковичей - владельцев маткапитала от недобросовестных застройщиков 13.08.2019, 13:030 Дмитрий Шахов: Фундаментальные выборные права человека в Пскове соблюдаются лучше, чем в Москве 13.08.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким 13.08.2019, 12:510 Презентация книги ветерана ВДВ Павла Гущи состоится 17 августа
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