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Общество

Реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах обсудила Ольга Евстигнеева с соцработниками

14.08.2019 10:12|ПсковКомментариев: 0

Учреждения социального обслуживания Бежаницкого, Новоржевского и Пушкиногорского районов во вторник, 13 августа, посетила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. В рамках поездки она обсудила со специалистами социальной сферы промежуточные итоги работы в этом году и планы в рамках реализации национального проекта «Демография» на следующий год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

В Бежаницком районе Ольгу Евстигнееву во время посещения социальных объектов сопровождали депутат Псковского областного Собрания Алексей Блинов и представители администрации Бежаницкого района.

Первым учреждением стал Центр социального обслуживания Бежаницкого района. Как рассказала директор учреждения Надежда Васильева, из 10,5 тыс жителей района 6 тыс человек - получатели соцуслуг. У специалистов очень большой объем выездной работы, которая ведется по заявкам граждан, так как много нуждающихся в социальной помощи проживают в удаленных населенных пунктах. Председатель комитета по социальной защите населения Ольга Евстигнеева отметила, что в приоритете - рассмотрение каждого обращения граждан и адресный подход.

Она подчеркнула, что в следующем году в районе начнется реализация проекта по внедрению системы долговременного ухода.

В Бежаницком районе Ольга Евстигнеева также посетила Службу социальной реабилитации для несовершеннолетних, которая находится в селе Кудеверь. Учреждение рассчитано на 21 человека. Заведующая отделением Елена Соловьева показала комнаты детей, комнату психологической разгрузки, а также кабинет для декоративно-прикладного творчества и спортивный зал, в котором воспитанники с большим удовольствием занимаются. Учреждению требуется помощь в ремонте кровли. Председатель комитета по социальной защите Псковской области взяла вопрос в проработку и поручила предоставить в ее адрес расчет по затратам на ремонтные работы.

В селе Кудеверь Ольга Евстигнеева по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова передала подарок семье Васильевых по случаю рождения дочери. Она вручила поздравительную открытку, сертификат на 5 тыс рублей от Фонда развития Псковской области и памятную медаль «Рожденному в Псковской области». Малышке она пожелала крепкого здоровья, а родителям - не останавливаться на одном ребенке.

В Новоржевском районе в обсуждении вопросов социального обслуживания вместе с председателем комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой принимали участие депутат Псковского областного Собрания Вадим Афанасьев, заместитель главы администрации района Сергей Мезенцев, а также представители территориальных подразделений социальной защиты населения и профильных учреждений района.

На встрече Ольга Евстигнеева рассказала о реализации на территории Псковской области проекта «Демография», а также отметила, Новоржевскому району до конца года будет передан служебный автомобиль, адаптированный под перевозку представителей маломобильных групп населения, что существенно облегчит работу по социальному сопровождению граждан.

Также она посетила Центр социального обслуживания и Новоржевский дом-интерната для престарелых и инвалидов. В доме-интернете Ольга Евстигнеева пообщалась с постояльцами, поинтересовалась условиями их содержания. Она осмотрела палаты проживающих, пищевой блок, комнату отдыха, прачечную и специализированные помещения для ухода за пожилыми гражданами и проведения санитарных процедур.

Вместе с представителями администрации Новоржевского района Ольга Евстигнеева посетила семью, в которой в июле этого года появился еще один ребенок, и вручила маме Татьяне Рокачевской набор от губернатора «Подарок новорожденному».

В Пушкиногорском районе председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева вместе с главой муниципалитета Александром Барановым приняла участие в рабочем совещании под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Один из вопросов касался подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вера Емельянова поручила уделить особое внимание мерам социальной поддержки ветеранов и в особенности одиноко проживающих граждан пожилого возраста. «По возможности необходимо взять всех пожилых граждан, в особенности людей старше 70-75 лет, на индивидуальное сопровождение по линии социальной защиты населения», - сказала первый вице-губернатор.

В свою очередь председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева рассказала о деталях реализации программы, инициированной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, «Подарок новорожденному». Она подчеркнула, что жители районов могут реализовать подарочный сертификат через интернет-магазинпартнера проекта «Планета детства» и доставка выбранных товаров будет бесплатной.

В Пушкиногорском районе Ольга Евстигнеева также ознакомилась с работой Центра социального обслуживания и посетила Пушкиногорский дом ветеранов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах обсудила Ольга Евстигнеева с соцработниками : Псковская Лента Новостей / ПЛН
Псковcкая обл.
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Организация активного отдыха
Грандиозная выставка-продажа шуб
Как помыть машину бесплатно?
Дом от А до Я
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Женщина на рыбалке: экипировка
Мини-юбки под запретом
Убрать нельзя оставить
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OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Моно вместо стерео
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
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Общество

Реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах обсудила Ольга Евстигнеева с соцработниками

14.08.2019 10:12|ПсковКомментариев: 0

Учреждения социального обслуживания Бежаницкого, Новоржевского и Пушкиногорского районов во вторник, 13 августа, посетила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. В рамках поездки она обсудила со специалистами социальной сферы промежуточные итоги работы в этом году и планы в рамках реализации национального проекта «Демография» на следующий год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

В Бежаницком районе Ольгу Евстигнееву во время посещения социальных объектов сопровождали депутат Псковского областного Собрания Алексей Блинов и представители администрации Бежаницкого района.

Первым учреждением стал Центр социального обслуживания Бежаницкого района. Как рассказала директор учреждения Надежда Васильева, из 10,5 тыс жителей района 6 тыс человек - получатели соцуслуг. У специалистов очень большой объем выездной работы, которая ведется по заявкам граждан, так как много нуждающихся в социальной помощи проживают в удаленных населенных пунктах. Председатель комитета по социальной защите населения Ольга Евстигнеева отметила, что в приоритете - рассмотрение каждого обращения граждан и адресный подход.

Она подчеркнула, что в следующем году в районе начнется реализация проекта по внедрению системы долговременного ухода.

В Бежаницком районе Ольга Евстигнеева также посетила Службу социальной реабилитации для несовершеннолетних, которая находится в селе Кудеверь. Учреждение рассчитано на 21 человека. Заведующая отделением Елена Соловьева показала комнаты детей, комнату психологической разгрузки, а также кабинет для декоративно-прикладного творчества и спортивный зал, в котором воспитанники с большим удовольствием занимаются. Учреждению требуется помощь в ремонте кровли. Председатель комитета по социальной защите Псковской области взяла вопрос в проработку и поручила предоставить в ее адрес расчет по затратам на ремонтные работы.

В селе Кудеверь Ольга Евстигнеева по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова передала подарок семье Васильевых по случаю рождения дочери. Она вручила поздравительную открытку, сертификат на 5 тыс рублей от Фонда развития Псковской области и памятную медаль «Рожденному в Псковской области». Малышке она пожелала крепкого здоровья, а родителям - не останавливаться на одном ребенке.

В Новоржевском районе в обсуждении вопросов социального обслуживания вместе с председателем комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой принимали участие депутат Псковского областного Собрания Вадим Афанасьев, заместитель главы администрации района Сергей Мезенцев, а также представители территориальных подразделений социальной защиты населения и профильных учреждений района.

На встрече Ольга Евстигнеева рассказала о реализации на территории Псковской области проекта «Демография», а также отметила, Новоржевскому району до конца года будет передан служебный автомобиль, адаптированный под перевозку представителей маломобильных групп населения, что существенно облегчит работу по социальному сопровождению граждан.

Также она посетила Центр социального обслуживания и Новоржевский дом-интерната для престарелых и инвалидов. В доме-интернете Ольга Евстигнеева пообщалась с постояльцами, поинтересовалась условиями их содержания. Она осмотрела палаты проживающих, пищевой блок, комнату отдыха, прачечную и специализированные помещения для ухода за пожилыми гражданами и проведения санитарных процедур.

Вместе с представителями администрации Новоржевского района Ольга Евстигнеева посетила семью, в которой в июле этого года появился еще один ребенок, и вручила маме Татьяне Рокачевской набор от губернатора «Подарок новорожденному».

В Пушкиногорском районе председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева вместе с главой муниципалитета Александром Барановым приняла участие в рабочем совещании под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Один из вопросов касался подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вера Емельянова поручила уделить особое внимание мерам социальной поддержки ветеранов и в особенности одиноко проживающих граждан пожилого возраста. «По возможности необходимо взять всех пожилых граждан, в особенности людей старше 70-75 лет, на индивидуальное сопровождение по линии социальной защиты населения», - сказала первый вице-губернатор.

В свою очередь председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева рассказала о деталях реализации программы, инициированной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, «Подарок новорожденному». Она подчеркнула, что жители районов могут реализовать подарочный сертификат через интернет-магазинпартнера проекта «Планета детства» и доставка выбранных товаров будет бесплатной.

В Пушкиногорском районе Ольга Евстигнеева также ознакомилась с работой Центра социального обслуживания и посетила Пушкиногорский дом ветеранов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В администрации Псковской области утверждены требования к внешнему виду госслужащих. Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?
В опросе приняло участие 847 человек
14.08.2019, 10:180 В Бежаницах прошел праздник, посвященный юбилею Полистовского заповедника 14.08.2019, 10:120 Реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах обсудила Ольга Евстигнеева с соцработниками 14.08.2019, 10:110 Банк России повысит квалификацию кассиров в розничной торговле в Псковской области 14.08.2019, 10:030 Facebook призналась в прослушке голосовых сообщений пользователей
14.08.2019, 10:020 Псковская область не вошла в число регионов с наибольшим уровнем жестокости к детям 14.08.2019, 10:000 Девушка доставлена в больницу с травмами после ДТП в Дедовичском районе 14.08.2019, 09:520 В России зафиксировано падение интереса избирателей к думским выборам 14.08.2019, 09:430 Выставка, посвященная 75-летию Псковской области, откроется в Госархиве
14.08.2019, 09:420 Псковичей приглашают на бесплатную экскурсию по Приказным палатам с посещением смотровой площадки на Власьевской башне 14.08.2019, 09:350 У православных начался один из самых строгих постов - Успенский 14.08.2019, 09:030 Гдовское хозяйство выращивало форель без согласования с Росрыболовством 14.08.2019, 09:000 Профессиональный подход и выгодные цены по диагностике и ремонту DSG доступны псковичам
14.08.2019, 08:560 За мошенничество со стройматериалами отправится в колонию житель Великих Лук 14.08.2019, 08:500 С 15 августа будет закрыт для движения участок улицы Сибирцева в Великих Луках 14.08.2019, 08:420 Производителей хотят обязать раскрывать стандарты изготовления продуктов 14.08.2019, 08:341 Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
14.08.2019, 08:230 ЦБ отметил потерю 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда 14.08.2019, 08:130 В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин 14.08.2019, 08:060 Концепцию развития 5G изменили в России 14.08.2019, 08:020 Средняя зарплата оператора интернет-магазина в Пскове составляет 24 000 рублей в месяц
13.08.2019, 21:551 Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет 13.08.2019, 21:240 Руководитель следственного управления принял граждан в приемной президента РФ 13.08.2019, 21:140 Актрисе Анастасии Заворотнюк из-за долга могут запретить выезд за границу 13.08.2019, 21:001 Лесоруб из Псковской области завоевал бронзу на всероссийском отраслевом чемпионате
13.08.2019, 20:510 Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму 13.08.2019, 20:400 Профактив Новоизборского комбината нерудных материалов награжден благодарственными письмами 13.08.2019, 20:181 Дмитрий Медведев подписал распоряжения о выделении Псковской области около 940 млн рублей на развитие автомобильных дорог 13.08.2019, 19:571 Псковский Росреестр информирует о регистрации ранее возникшего права
13.08.2019, 19:030 «Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов 13.08.2019, 18:450 Судебные приставы Пскова и Псковского района будут принимать граждан в рабочие дни ежедневно 13.08.2019, 18:303 Декан факультета менеджмента ПсковГУ: Наш факультет продолжает держать планку 13.08.2019, 18:152 Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
13.08.2019, 17:563 Россия должна была пойти по польскому варианту приватизации - Игорь Савицкий 13.08.2019, 17:550 Туман возможен завтра утром в Псковской области 13.08.2019, 17:500 Михаил Ведерников провел совещание по мастер-планам 13.08.2019, 17:415 Бузова оправдалась за то, что назвала себя блокадницей
13.08.2019, 17:310 Пожарные выехали на возгорание в доме на Леона Поземского в Пскове 13.08.2019, 17:270 Около 400 представителей народа сето приедут на традиционный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» 13.08.2019, 17:150 «Гонки по вертикали»: Диванный протест, ожидание провокаций и «Рейтингомером по башке» 13.08.2019, 17:071 Новый арт-объект появился в Опочке
13.08.2019, 17:011 На задымление в квартире на Максима Горького в Пскове выехало 4 пожарных машины 13.08.2019, 16:480 Первое издание рассказов Михаила Булгакова с автографом и другие ценности задержаны на границе Псковской области 13.08.2019, 16:401 «Убитые дороги»: Будут ли в Пскове велодорожки? 13.08.2019, 16:362 Светофор не работает на пересечении Рижского проспекта и улицы Коммунальной в Пскове
13.08.2019, 16:354 Игорь Савицкий: У государства, которое искажает свое прошлое, будет кривое будущее 13.08.2019, 16:271 Митрополит Тихон поделился планами работы Псковской епархии 13.08.2019, 16:140 Житель Псковской области задержан в Петербурге по подозрению в нападении на иностранцев 13.08.2019, 16:111 Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области
13.08.2019, 15:520 Медики предупредили о появлении в России опасных тропических клопов 13.08.2019, 15:470 Количество молодых учителей в российских школах до 2029 года не возрастет 13.08.2019, 15:467 В Пскове выбрали нового главного архитектора 13.08.2019, 15:409 Игорь Савицкий высказал мнение, почему молодежь не хочет заниматься бизнесом
13.08.2019, 15:380 Дом офицеров приглашает школьников отпраздновать 1 сентября 13.08.2019, 15:340 Размещены промежуточные отчеты кадастровой оценки объектов капитального строительства 13.08.2019, 15:274 В Генпрокуратуре заявили, что в России прекратился рост коррупции 13.08.2019, 15:241 Экологическую акцию «Планета без пакета» провели единороссы в Пскове
13.08.2019, 15:230 В Псковской области прошла акция «Безопасность детства - 2019» 13.08.2019, 15:210 «Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории 13.08.2019, 15:120 В России вступил в силу закон о безальтернативных платных дорогах 13.08.2019, 15:110 «Эхономика» c Игорем Савицким. ВИДЕО
13.08.2019, 15:010 Вице-губернатор Нинель Салагаева посетила производство лабораторной мебели в Пскове 13.08.2019, 14:524 Прокуратура Псковской области ищет сотрудника 13.08.2019, 14:480 В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат 13.08.2019, 14:310 Мечтай в два клика: как взять денег у банка и остаться в плюсе
13.08.2019, 14:150 За минувшие сутки со счетов псковичей похищено почти 150 тысяч рублей 13.08.2019, 14:150 Около 1,2 тыс. жителей региона присоединились к акции «ГТО - путь к здоровью начинается здесь» 13.08.2019, 14:090 Пскович в составе команды ФСИН стал призером всероссийских соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия 13.08.2019, 14:080 Дмитрий Шахов: Горячая линия связи с избирателями помогает людям решить личные вопросы
13.08.2019, 14:021 Стали известны подробности о ремонте Ольгинской часовни в Пскове 13.08.2019, 13:530 В Черехе прошли юбилейные торжества, посвященные 690-летию первого упоминания деревни в летописи 13.08.2019, 13:460 Открытый кубок по армрестлингу пройдет в Пскове 13.08.2019, 13:290 Петербуржец оштрафован из-за земельного участка в Гдовском районе
13.08.2019, 13:230 ПФР: Счета эскроу обезопасят псковичей - владельцев маткапитала от недобросовестных застройщиков 13.08.2019, 13:030 Дмитрий Шахов: Фундаментальные выборные права человека в Пскове соблюдаются лучше, чем в Москве 13.08.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким 13.08.2019, 12:510 Презентация книги ветерана ВДВ Павла Гущи состоится 17 августа
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