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Гены пальцем не сотрешь - советы психолога псковичам, задумывающимся о взятии приемного ребенка в семью

Количество сирот в России за 10 лет сократилось в 2,5 раза - до 47,8 тысячи детей. Это рекордно низкий показатель за всю новейшую историю страны. В 2008 году в российском банке данных детей-сирот насчитывалось 115,6 тысячи человек, в 2013 году их число сократилось до 68,8 тысячи. Сейчас число детей, которых забирают в семьи, превышает количество отправляемых в детские дома. По итогам 2018 года 90% детей, оставшихся без попечения родителей в Псковской области, также находятся на семейных формах устройства.

Стоить отметить, что совместными усилиями региональной администрации и органов местного самоуправления число детей-сирот в Псковской области за последние пять лет сократилось более чем на 50%.

Но говорить, что эта проблема окончательно решена, пока рано. Вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты прав и интересов детей остаются актуальными.

Несмотря на то, что банк детей-сирот Псковской области ежегодно сокращается, активная работа в данном направлении необходима.

Поскольку проблема возвратов детей в учреждения достаточно велика, а для ребенка это риск ретравматизации, задача специалистов - побуждать будущих приемных родителей к принятию взвешенного осознанного решения, в котором будут учтены как можно больше факторов. Поэтому, если вас посещают мысли о том, чтобы принять ребенка в семью, обратите внимание на следующие вопросы, а еще лучше обсудите их со специалистом, советует психолог Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова Елена Григорьева.

1. Подумайте, зачем вам это.

Буквально ответьте себе на вопрос, что вы хотите получить в процессе и результате такого трудоемкого предприятия, без отпуска и выходных, 24/7, как воспитание приемного ребенка. Как бы странно этот вопрос ни звучал, спросите себя – для чего мне приемный ребенок. Что вам это даст, по пунктам (например, радость, уважение других людей, самоуважение, смысл жизни, скрасить одиночество, стакан воды в старости и прочее). Попробуйте быть честным с собой, необязательно информировать других о своих открытиях. Лучше сделать это сейчас на берегу, чем потом вдруг обнаружить, что ребенок не оправдывает ваши ожидания, а вы чувствуете себя бессильным и неспособным справиться. Контраргументы «ничего не получу, зато смогу много чего дать» не подходят, т.к. все равно отдавая, мы что-то получаем. Что вы получаете для себя, когда отдаете другим свои знания, умения, заботу (радость, удовлетворение, высокую самооценку, возможность сказать себе «я молодец» и пр). Посмотрите на получившийся список и рядом с каждым пунктом напишите, как вы еще в своей жизни можете получить/получаете желаемое. Если никак – есть вероятность того, что приемный ребенок не сможет оправдать ваши ожидания, и риск разочарований велик, возможно, имеет смысл поискать другие способы самореализации.



2. Оцените свои ресурсы.

Подумайте, а) что у вас есть для того, чтобы принять в семью приемного ребенка; б) чего нет; в) где это можно взять.

Например, есть квартира, в которой можно жить, много родственников, поддерживающих ваше намерение, стабильный брак, открытость новому опыту, оптимизм и реалистичность; нет знаний психологии ребенка, перенесшего травму, нет опыта воспитания своих детей. Где можно это взять, как заполнить пробелы – самостоятельно найти соответствующие материалы (книги, вебинары), записаться в Школу принимающих родителей, попробовать себя в качестве волонтера-наставника в Центре помощи детям и т.д. То, чего нет и взять негде, автоматически становится риском, в трудной ситуации способным стать подводным камнем, на который все время придется натыкаться и который может пробить брешь даже в самом устойчивом судне.



3. Знайте свои ограничения.

Они есть у всех, и это нормально. Как гласит народная мудрость, бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. Про что вы можете со всей определенностью сказать - «точно нет, я не готов с этим справляться». Ограничения могут касаться чего угодно и напрямую связаны с предыдущим пунктом – есть ли у меня силы и желание с этим работать. В Центры помощи детям попадают абсолютно разные дети с разным здоровьем, характером, опытом жизни, который может сильно отличаться и в разы превосходить опыт многих взрослых, который может не вписываться в наши обыденные представления о том, что имеет место быть в мире. Для кого-то не проблема взять несколько детей с ограниченными возможностями здоровья, или ребенка, пережившего сексуальное насилие, а для кого-то существенным препятствием может стать, например, энурез или легкая задержка психического развития. И то и другое нормально, если принимается трезво и со всей ответственностью взрослого человека.

Хотя если вас интересуют исключительно дети модельной внешности с IQ 180 первой группы здоровья и отсутствием неблагополучных родственников в радиусе тысяч километров, то к вам могут возникнуть вопросы из пункта 1 – а вам это зачем?





4. Попробуйте определить страхи и опасения.

Чего вы опасаетесь в связи с тем, чтобы взять приемного ребенка? Если страхи и волнения есть сейчас, то вероятно они никуда не денутся и потом, если осознанно к ним не обращаться и не работать с ними. Также по пунктам составьте рейтинг страхов. Что самое ужасное, что на втором месте и т.д. Выделите топ-5 страхов. Пройдитесь, где можно, по списку с вопросом – и что тогда? Насколько эти страхи имеют под собой реальные основания? Изучите вопрос, соберите информацию. Например, согласно обывательской зрения «гены пальцем не сотрешь» и «от осинки не родятся апельсинки». Однако научные знания говорят о том, что соотношение наследственности и среды примерно 50 на 50. И в питательной среде самое, казалось бы, чахлое растение вдруг набирает силы, начинает цвести и плодоносить. Нет никакой неизбежности и фатализма. Вопрос в том, готов ли я иметь с этим дело, могу ли создавать такую питательную среду или нет.



5. Как вы заботитесь о себе?

Вопрос, который должен стоять на первом месте для приемных родителей, помогающих специалистов и взрослых людей вообще. Когда в самолете вас учат пользоваться кислородной маской, то говорят, сначала оденьте ее себе, потом ребенку. Только так вы сможете ему помочь. Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – очень эмоционально заряженная тема, мало кого оставляющая равнодушным. Защитные механизмы психики работают так, что иногда мы стремимся дать другому то, что нужно нам самим. Поэтому крайне важно правильно определить адресат помощи. Для того чтобы что-то давать приемным детям, а есть вероятность того, что делать это придется много и долго, нужно, чтобы было что давать. А чтобы было что давать, нужны не эмоционально истощенные и вымотанные взрослые, а энергичные, активные, бодрые и здравые, для обретения чего навык номер 1 – забота о себе. Поэтому имеет смысл адресовать себе вопрос – а умею ли я заботиться о себе? Как я это делаю? Как подзаряжаю свои батарейки, когда они на нуле? Что меня питает, что дает мне энергию? Как регулярно я пользуюсь этими способами самоподзарядки? Необходимо составить такой список и сделать систематическое выполнение тех или иных пунктов обязательной частью своей жизни.