Общество

Вступили в силу изменения, касающиеся контрольно-кассовой техники

Вступил в силу федеральный закон, который установил новые требования к применению онлайн-касс при расчетах за товары, подлежащие обязательной маркировке, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Согласно принятым поправкам пользователи, которые осуществляют расчеты за товары, маркированные средствами идентификации, в момент расчета обязаны формировать данные о товарах в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара в электронной форме с использованием контрольно-кассовой техники (ККТ).

Указанным законом также введены такие новые понятия, как: применение ККТ, код маркировки, код проверки, средство идентификации, оператор систем маркировки.

Кроме того, определены требования к ККТ, применяемой при расчетах за товары, подлежащие обязательной маркировке, и фискальному накопителю, используемому в ней.

Законом установлено, что ККТ, применяемая при расчетах в безналичном порядке в сети Интернет, а также в иных установленных случаях не на месте осуществления расчетов с покупателями (клиентами), не может применяться в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. При расчетах за маркированные товары исключения в части неприменения ККТ в газетно-журнальных киосках, на рынках и при розничной торговле не действуют.