Общество

Ресторан «Инжир» представляет программу мероприятий этой недели

В среду, 14 августа, в ресторане «Инжир» традиционно состоится девичник. В этот день женским компаниям скидка до 30% на весь счет.

Музыкальную программу для всех гостей представят Илья Кричевский и Ольга Мелихова ( Гобой и скрипка)

Начало программы в 20.00. Вход свободный.

В пятницу, 16 августа, гостем ресторана «Инжир» станет победитель (Лауреат 1 степени) всероссийского телевизионного конкурса «Золотой голос России» (Останкино, Москва) Кристина Евдокимова. Начало программы в 21.00. Вход свободный.

Субботу в ресторане «Инжир» выступит инструментальный ансамбль - трио «Микс». Начало программы в 21.00. Вход свободный.