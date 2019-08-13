Общество

Самым распространенным видом преступлений в Великих Луках остаются кражи

С информацией о состоянии правопорядка в городе в июле 2019 года в ходе общегородского совещания в Великих Луках выступил врио начальника полиции Отдела Министерства внутренних дел России по городу Великие Луки Андрей Василенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

«В июле в ОМВД поступило 1 719 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, по которым возбуждено 125 уголовных дел», – сообщил Андрей Викторович, добавив, что основным видом преступлений, совершаемых на территории города, являются кражи.

В частности, за отчетный месяц выявлено 7 случаев кражи проводов. Так, в ходе расследования одного уголовного дела было установлено, что в период с 11 по 13 июля неработающим гражданином 1987 года рождения, ранее судимым, в чердачных помещениях домов № 4, 6, 8 по ул. Ставского, был похищен кабель, принадлежащий ПАО «Ростелеком», на общую сумму 62 513 рублей.

Также Андрей Василенко рассказал, что 76,5 % из общего числа административных правонарушений совершены по линии ГИБДД. Так, за июль зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий, из них – 6 с пострадавшими. Задержаны 26 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 6 повторно.