Общество

Организаторы обещают: программа празднования 853-й годовщины со дня основания города Великие Луки будет насыщенной и интересной

О подготовке к празднованию Дня города Великие Луки в ходе общегородского совещания подробно рассказала председатель комитета культуры администрации города Анжелика Романюк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Великие Луки – город с богатой и славной историей – в этом году празднует 853-ю годовщину со дня основания. Главные праздничные мероприятия состоятся 24 и 25 августа под общим названием «Слава тебе, мой город родной!», – сказала Анжелика Романюк.

Она сообщила, что праздничные действа пройдут на площадях Вознесения, Ленина, Рокоссовского, Матросова, набережной реки Ловати, острове Дятлинка. В честь торжества планируется проведение массовых театрализованных представлений, концертных программ, выставок и гуляний, спортивных соревнований и оздоровительных мероприятий.

По традиции, церемония открытия праздника состоится 24 августа на площади Вознесения у стен Свято-Вознесенского собора Великолукским Благовестом. В его программе: колокольные звоны, церковные песнопения, выступление хоровых коллективов, традиционный яблочный пирог, обращение официальных лиц и представителей Епархии, торжественное вручение Благодарственных писем Главы города Великие Луки, награждение семей общественной наградой – медалью «За любовь и верность». Помимо этого, в рамках программы «Подарок новорожденному», инициированной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, семьям с новорожденными будут вручены памятная медаль «Рожденному на Псковской земле», поздравительная открытка и подарочный сертификат.

На мероприятия, посвященные книге и чтению, в рамках Дня города великолучан и гостей города 23 и 24 августа приглашает Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского. А в фойе библиотеки 23 августа начнет работу ставшая уже традиционной книжная выставка-ярмарка «Встречи на Родине М.И. Семевского». Издательскую продукцию представят издательства Москвы, Санкт-Петербурга, Великих Лук.

24 августа ярмарка издательской продукции продолжит работу на открытой площадке в Библиотечном квартале, где для горожан и гостей города подготовлена большая праздничная программа «Нас объединяет книга», которая начнется в 12.00. Участники смогут встретиться с известными писателями и поэтами, краеведами, солистами и коллективами ДМШ им. М.П. Мусоргского и ЦЭВ. Состоятся мастер-класс «Театральная маска», подготовленный творческой студией «Рисующий горд АRT», вторая благотворительная акция «Белый цветок», традиционные акции «Запишись в библиотеку» и буккроссинг (книгооборот). Вечером все желающие смогут поучаствовать во Всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет в библиотечном дворике.

Анжелика Романюк напомнила, что ежегодно в рамках празднования Дня города на набережной Ловати проводится выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества ремесленников и мастеров народного творчества «Город мастеров». Мастера-ремесленники более чем из 15 городов России и Беларуси приедут в город, чтобы поделиться с жителями и гостями Великих Лук своими уникальными произведениями ручной работы. Здесь можно будет увидеть образцы современной керамики, лоскутное шитье, изделия из кожи и плетение из лозы, резьбу по дереву и куклы-обереги, украшения из бисера ручной работы. Также здесь можно будет испробовать аквагрим, который стал неотъемлемой частью любого городского праздника.

В этом году одновременно с работой ремесленников и мастеров народного творчества на набережной Ловати будет организована фольклорная площадка «Великолучаночка», основанная на традиционных народных играх и обрядах Великолукского уезда. В программе выступления ансамбля «Заряница», ансамбля русских народных инструментов «Забава», творческих коллективов ДК ЛК.

На площади Рокоссовского в 16.00 городской духовой оркестр предложит программу «Музыкальный вернисаж» и все желающие смогут принять участие в танцевальном флеш-мобе вместе с образцовым коллективом студии бального танца «Созвездие». Великолучане и гости города смогут получить навыки в исполнении вальса, танго, фокстрота и ча-ча-ча.

Юные великолучане совместно с образцовым художественным коллективом театром детской песни «Летний дождь» и шоу-группой «Карусель» в 16 часов на площади Ленина смогут поучаствовать в детском караоке и исполнить песни из любимых мультфильмов.

В пять вечера великолучанам и гостям города будет представлена праздничная музыкальная программа «Звездная россыпь» с участием выпускников детских музыкальных школ, участников творческих коллективов разных лет. А вечерняя программа «Судьбой единой связаны с тобой, мой город предков, вечно молодой!» начнется на площади Ленина в 18.00. В ней примут участие творческие коллективы и солисты города. Значимым блоком программы станет церемония торжественного вручения великолучанам за особые заслуги перед городом памятной медали «Великие Луки – город воинской и чествование новых Почетных граждан.

«В этом году исполняется 75-лет с момента написания композитором Александровым музыкального произведения, ставшего основной современного государственного гимна России, – продолжила Анжелика Романюк. – И кульминацией нашей программы станет исполнение гимна Российской Федерации хоровыми коллективами города и зрителями».

Специальным гостем праздника, как сообщила председатель комитета культуры, станет заслуженная артистка России Варвара, также на главной сцене выступит музыкальная шоу-группа «Рандеву» из Санкт- Петербурга.

Кроме того, на площади Матросова в девять вечера начнется феерия аэростатов и в 22.00 – праздничный салют в честь Дня города воинской славы Великие Луки.

Также Анжелика Романюк рассказала и об обширной спортивной программе, которая намечена на 25 августа. Так, на острове Дятлинка будут организованы шоу силового экстрима – одно из самых зрелищных мероприятий, открытые турниры по стритболу, мини-футболу и пляжному волейболу. Также в этот день пройдет рыболовный фестиваль.

«День рождения города отмечается в преддверии нового учебного года, В связи с этим планируется организовать на площади Ленина передвижную лабораторию, оборудованную наглядным материалом, макетами и тренажерами, предполагающими освоение правил дорожного движения детьми совместно с родителями» – сообщила Анжелика Романюк.

Она выразила уверенность, что всем горожанам вне зависимости от возраста будет интересно познакомиться с этой передвижной моделью, специально оборудованной для обучения навыкам дорожно-транспортной безопасности.

«День города – это, как правило, самый массовый по масштабу и самый большой по размаху подготовки праздник. Организаторы выражают уверенность, что программа праздничных мероприятий, рассчитанная на различные категории наших горожан, вызовет интерес и живой отклик у всех великолучан без исключения», – сказала в заключение Анжелика Романюк.

Глава администрации города, в свою очередь, завершая общегородское совещание, призвала всех проявить повышенное внимание к вопросам подготовки и проведения празднования Дня города, чтобы все запланированные мероприятия прошли на самом высоком организационном уровне.