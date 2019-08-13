Общество

ОНФ: Снижение количества уголовных дел за экстремизм в интернете подтверждает эффективность законодательных предложений ОНФ

Значительное снижение количества уголовных дел, возбужденных за экстремизм в интернете, подтверждает эффективность поправок, инициированных президентом страны Владимиром Путиным по предложению Общероссийского народного фронта, заявила член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Государственной думе Наталья Костенко, комментируя данные статистики Генпрокуратуры. В частности, общественники предложили частично декриминализировать ответственность за подобные деяния, а именно - ввести административную ответственность за совершение такого правонарушения впервые и сохранить уголовную ответственность за повторное нарушение закона, то есть ввести так называемую административную преюдицию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

В эфире интернет-канала надзорного ведомства официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил журналистам ТАСС и RT, что преступления по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) «уходят в прошлое»: если в первом полугодии 2018 г. по данной статье Уголовного кодекса было возбуждено 434 уголовных дела, то с начала этого года – только восемь, то есть показатель снизился на 98%.

Ранее участившиеся случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава такого преступления не было, вызвали широкий общественный резонанс. Эта проблема поднималась и во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2018 г. Тогда президент подчеркнул, что необходимо проанализировать ситуацию и не доводить подобные дела до абсурда. В конце июня прошлого года глава государства поручил ОНФ совместно с Генпрокуратурой проанализировать использование в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности».

Положения совместного доклада, направленные президенту в середине сентября, вошли в федеральный закон, который глава государства подписал 27 декабря 2018 г. Согласно поправкам, уголовную ответственность по 282-й статье нарушитель будет нести в случае, если в течение года он привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние (публикацию в интернете экстремистских материалов).

«Озвученная Генеральной прокуратурой информация о значительном снижении количества возбужденных уголовных дел по статье 282 УК РФ об экстремизме в интернете подтверждает эффективность принятых законодательных изменений, инициированных президентом страны по предложению ОНФ, в частности, введения так называемой административной преюдиции за лайки и репосты экстремистских материалов в интернете», - отметила Костенко.

По ее мнению, важную роль в достижении такого результата сыграла и принятая в сентябре 2018 г. новая редакция постановления Пленума Верховного суда, которая прямо указала нижестоящим судам, что в рамках рассмотрения уголовных дел необходимо более тщательно проверять общественную опасность каждого деяния: «Постановление призывает судей прежде всего оценивать личность автора, содержание его страницы в соцсетях, наличие комментариев и степень распространения экстремистского материала. Как видим, принятие данных комплексных мер уже дало свой положительный результат. Рассчитываем, что дальше ситуация в области правоприменения будет только улучшаться».