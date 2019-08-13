Общество

В Псковской области более 64 тысяч работающих пенсионеров получили прибавку к пенсии

С 1 августа проведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий более чем 64 тысячам пенсионеров региона, работавшим в 2018 году. Ежегодно Пенсионный фонд России проводит беззаявительный перерасчет размеров страховых пенсий работающих пенсионеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР по Псковской области.

Право на перерасчет имеют получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы, а также получатели пенсии по случаю потери кормильца, которым пенсия была назначена в 2018 г.

Перерасчет производится в беззаявительном порядке, т. е. обращаться в Пенсионный фонд не требуется.

Обращаем внимание на то, что если пенсионер на текущий момент не трудится, но в 2018 году работал, то ему также будет произведен перерасчет пенсии. Перерасчету подлежат те периоды работы, за которые работодатель уплачивал за него страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчёта носит индивидуальный характер. Размер прибавки зависит от уровня заработной платы работавшего в 2018 году пенсионера, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальное увеличение от перерасчёта ограничено тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте (не более 244,47 рублей).

Также с августа пенсионерам будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Данный перерасчет связан не столько с работой пенсионера (отчисления работодателей на пенсионные накопления в настоящее время направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями за 2018 год. Перерасчет пенсионных накоплений коснулся 64 получателей срочной выплаты и 229 получателей накопительной пенсии.