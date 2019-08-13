Общество

В Пскове задержана подозреваемая в хищении продуктов из магазина

13 августа на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии около 20.40 поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Энтузиастов. Прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на девушку, которая взяла с витрины продукты питания и попыталась скрыться, не расплатившись за товар. Сумма ущерба составила порядка 1000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области .

Сотрудники Росгвардии задержали гражданку и установили её личность. Как выяснилось, подозреваемая 29-летняя местная жительница уже совершала в течение месяца хищение продуктов питания в одном из магазинов города.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.