Общество

Более 180 га заброшенных земель введены в сельхозоборот в хозяйстве «Ударник» Бежаницкого района

Более 180 гектаров заброшенных земель возвращено в сельхозоборот в этом году в хозяйстве «Ударник» Бежаницкого района. Об этом сообщила и.о. председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Татьяна Бабичева по итогам рабочей поездки в муниципалитет.

На сегодняшний день «Ударник» имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. Общее поголовье составляет около 2 тыс голов. В Бежаницком районе «Ударник» занимает первое место по производству молока, входит в перечень лучших хозяйств области по надою на фуражную корову. За 7 месяцев текущего года предприятием произведено 1,8 тыс тонн молока. Руководитель комитета обсудила с руководством хозяйства вопрос уборки урожая. В настоящее время намолочено около 550 тонн зерна. Ведется активная заготовка кормов. Например, силоса подготовлено более 11 тыс тонн или почти 140% к плану.

Татьяна Бабичева посетила и хозяйство «Озерное», расположенное в деревне Махново. Основное направление деятельности - растениеводство и овощеводство. На полях хозяйства - зерновые культуры, капуста, картофель, морковь, свекла, кабачки. «Озерное» - единственное в регионе занимается выращиванием гороха. Руководитель хозяйства Геннадий Кабанченко рассказал, что в этом году урожаем очень довольны, но уборка проходит в сложных погодных условиях. Тем не менее, на данный момент специалистами хозяйства намолочено 446 тонн зерна, зерновые культуры убраны с площади 223 га, валовое производство овощей составляет 63 тонны.