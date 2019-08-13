Общество

Штрафы за воду грозят дачникам

Сейчас многие дачники пользуются водой из скважин. Как сообщает Лайф, с 1 января 2020 года для этого понадобится лицензия.

В соответствии с федеральным законом, до 1 января 2020 года дачники в некоммерческих товариществах могут добывать подземные воды без получения лицензии. Затем такая деятельность станет противоправной.

Надо отметить, что лицензировать нужно будет скважины, которые находятся в общем пользовании членов садовых и дачных товариществ. Закон не распространяется на небольшие личные скважины и колодцы самих дачников. Исключение - артезианские глубокие скважины. На них нужно будет получить лицензию.

Пакет документов на получение лицензии обойдется товариществу приблизительно в 300–400 тыс. рублей

За неоформление лицензии на эксплуатацию скважины товариществом вводится штраф до 1 млн рублей.

Лицензию можно оформить либо сразу, либо после вступления нововведений в силу, однако в этом случае добычу вод из-под земли необходимо прекратить до получения соответствующего документа. Нововведения не распространяются на случаи добычи водных ресурсов в питьевых целях.

Кроме того, с начала нового года дачные хозяйства освобождаются от уплаты госпошлины за предоставление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения.