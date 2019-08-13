Общество

Власти Псковского района поздравили с юбилеем жительницу Неелово

13 августа 95 лет исполнилось жительнице деревни Неелово Анне Ильиной. Власти Псковского района поздравили именинницу со знаменательной датой.

Глава Псковского района Наталья Федорова от администрации Псковского района и себя лично пожелала юбиляру крепкого здоровья на многие годы, бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта, душевного спокойствия и благополучия, вручила ей цветы, поздравительный адрес и подарок.

От имени президента Российской Федерации Владимира Путина представитель администрации Псковской области также вручил Анне Ильиной поздравительное письмо и ценный подарок, а также пожелал женщине крепкого здоровья, благополучия и всех благ ей и всем ее родным и близким.