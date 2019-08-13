Общество

Профсоюз отстоял в суде интересы работников МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис»

Псковский городской суд рассмотрел объединенные в одно производство иски 6 работников МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис», уволенных из организации по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ - в связи с сокращением численности и штата работников организации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, работники предприятия просили суд: признать приказ об увольнении незаконным, подлежащим отмене, восстановить их в ранее занимаемых должностях, взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула по дату вынесения решения суда и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда.

В процессе судебного разбирательства было установлено, что работодателем были допущены нарушения процедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, предусмотренной статьей 373 Трудового кодекса РФ. Кроме того, по одному из уволенных работников, являющегося членом профсоюза, процедура запроса мотивированного мнения в порядке указанной статьи ТК РФ вообще не была произведена.

По результатам рассмотрения исковых заявлений указанных работников судом было вынесено решение об удовлетворении их исковых требований, в связи с чем по решению суда все 6 работников были восстановлены на работе в ранее занимаемых должностях, в их пользу с работодателя был взыскан средний заработок за время вынужденного прогула, а также компенсация морального вреда.

Правовую помощь членам профсоюза при подготовке исковых заявлений и представлении интересов в суде оказывал руководитель Инспекции труда Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний.

По словам председателя первичной профсоюзной организации предприятия Ирины Никитиной, восстановленные работники допущены на рабочие места и приступили к выполнению своих обязанностей. Одного работника директор предприятия восстановил, но не допускает к выполнению своих обязанностей, тем самым не в полном объёме выполняет решение суда. Исполнительный лист находится в производстве у судебных приставов.