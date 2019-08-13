Общество

Ход реализации национального проекта «Образование» обсудили в Пскове

Ход реализации национального проекта «Образование» обсудили депутаты Псковского областного Собрания с председателем комитета по образованию Псковской области Александром Седуновым сегодня, 14 августа.

Александр Седунов рассказал о том, что в рамках национального проекта образование в Псковской области реализуется 7 крупных проектов. Первый на котором заострил внимание спикер - это партийная программа «Единой России» «Детские сады». Он отметил, что для реализации до 2021 года областью получено 1 млрд 600 млн рублей, эти средства направлены на создание трех тысяч мест для детей. Александр Седунов рассказал, что все средства освоены. И из результатов проекта уже можно наблюдать детский сад на 1600 ясельных мест в городе Великие Луки и сад в Псковском районе на улице Пражской на 80 ясельных мест, где уже работает три группы, а набор в остальные осуществляется с помощью электронной очередью. С его слов, это уникальное учебное заведение с новейшим оборудованием.

Александр Седунов также заверил депутатов о том, что до конца года запустится еще несколько детских садов - сад в Великих Луках, в январе начнут работать сады на 2-17 мест в Пскове на улице Звездной и улице Михаила Егорова. Также планируется открытие двух садов по 120 мест на улице Никольской и в микрорайоне «Околица». Седунов рассказал о том, что на улице Народной будет сделана пристройка к детскому саду на 80 ясельных мест, планируется пристройка к Писковскому детскому саду на ясельные места. Помимо этого, уже разыгран аукцион на строительство большого детского сада в Неелово.

Вопрос строительства школ и закупки оборудования также был затронут на собрании. Александр Седунов рассказал, что к 2020 году все школы псковской области получат комплект современного оборудования. 1 сентября того же года будет введено в эксплуатацию новое крыло школы №6 в Великих Луках. А в сентябре этого года город на Ловати обзаведется своим «Кванториумом».

На вопрос депутатов Псковского областного Собрания о том, откуда брать кадры в муниципальные школы, где все будет оборудовано по последнему слову техники, Александр Седунов рассказал, что в рамках нацпроекта также появится центр непрерывного повышения квалификации работников сферы образования, однако отметил, что все еще необходимо более подробно прорабатывать вопрос с предоставлением жилья для молодых учителей и работать над программой «Земский учитель». председатель комитета по образованию Псковской области поделился мыслями о том, что необходимо несколько коротких студенческих практик заменить на одну более длительную. По его мнению, студенты, приехавшие в муниципалитеты для прохождения практики на более длительный срок, станут хорошим подспорьем для учителей не только в проведении уроков, но и работе с документами.

По мнению и. п. главы города Пскова, заместитель секретаря регионального отделения Партии по проектной деятельности, по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью Елены Полонской, вопрос с нехваткой кадров сможет решить только наличие необходимого количества бюджетных мест в ПсковГУ.

Елена Полонская предложила рассмотреть вопрос не только о строительстве новых школ, а также подумать о возможности расширения мест в школах города Пскова. Она выступила с предложением рассмотреть вариант строительства пристроек к некоторым псковским школам, так как, по ее словам, найти отдельный участок в хорошем месте в городе для строительства новой школы достаточно сложно, а у многих уже существующих учебных заведений есть неосвоенные участки земли.

По итогам совещания было решено подготовить обращения в федеральному парламенту, чтобы национальный проект «Образование» смог приобрести новые грани, необходимые регионам. Например, продумать вопрос выделения средств на капитальный ремонт уже существующих детских садов и школ.