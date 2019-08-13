Общество

Профком «Псковпасажиравтотранса» принял решение поддержать коллективные действия профсоюзов 7 октября

Заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и руководитель Инспекции труда областного профсоюзного объединения Андрей Стегний приняли участие в заседании профсоюзного комитета ГППО «Псковпасажиравтотранс». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, членам профкома было представлено решение исполкома ФНПР и постановление президиума Псковского облсовпрофа о подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2019 году.

Игорь Иванов пояснил, что международная акция «За достойный труд!» проводится профсоюзами с 2008 года в более чем 130 странах мира и признана днём борьбы работников за защиту социально-трудовых прав и интересов.

В этом году профсоюзы вновь будут требовать соблюдения социальной справедливости и условий достойного труда, ликвидации безработицы и установления достойной заработной платы и пенсионного обеспечения, развития профессионального образования. Продолжат отстаивать позицию по реформированию пенсионной системы на страховых принципах и определению минимального размера оплаты труда (без учёта стимулирующих и компенсационных выплат) на уровне не ниже минимального потребительского бюджета.

Основной лозунг мероприятия «За справедливую социальную политику!».

Профсоюзный комитет поддержал проведение публичной акции 7 октября, выразив пожелание дополнить мероприятие локальными лозунгами, которые касаются непосредственно предприятия. Такими как: «Требуем плана развития государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс», «Требуем обновления подвижного состава!» «Безопасное рабочие место и индексация оплаты труда - залог успешной работы!»

Также профсоюзный комитет принял решение дополнительно обсудить данный вопрос с профсоюзным активом, чтобы определить выступающего в ходе публичной акции профсоюзов 7 октября 2019 года.