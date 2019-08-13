Общество

В Псковской области 28 домов культуры получили поддержку по проекту «Единой России»

В Псковской области продолжается обновление сельских домов культуры в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». В настоящее время часть контрактов находится на исполнении, другие – на стадии заключения. Об этом шла речь на заседании «Единой России», посвященном реализации партпроектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Как сообщил заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн, в программу на 2019 год вошли 28 объектов. В 14 из них будут произведены ремонты, столько же получат новое оборудование. «Освоение средств в настоящее время идет в плановом режиме», - заверил он.

С точки зрения улучшения реализации проекта Куприн озвучил предложение по исключению из условий предоставления субсидий слова «текущий», что, по его словам, ограничивает возможность учреждений по проведению необходимых ремонтных работ. Профильный комитет выразил готовность подготовить соответствующее предложение для последующего рассмотрения на федеральном уровне.

«Это особенность наших учреждений, которым текущий ремонт делать рановато, а нужен капитальный», - согласился региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины», депутат областного Собрания Виктор Остренко.

В свою очередь председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева обратила внимание на еще одно направление партийного проекта – это поддержка и развитие театрального искусства. По ее словам, в этом году региону предоставлены «очень приличные» субсидии. Великолукский драматический театр получил 12,4 млн рублей, из которых 11,5 млн поступили из федерального бюджета. Деньги направляются на постановку спектаклей, гастрольную деятельность и приобретение автобуса для ее обеспечения. Также на покупку транспорта и создание новых спектаклей выделены средства Псковскому областному театру кукол. Сумма составила 6,5 млн рублей с учетом софинансирования области.

«Теперь мы подписываем соглашение на 2020-2021 годы – по 9,5 млн рублей ежегодно получит Великолукский театр, 7,5 млн – театр кукол», - обозначила перспективу Малышева.

Партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта - дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. Во внимании партпроекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.