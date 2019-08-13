Общество

В детском саду «Ласточка» завершается масштабный ремонт коммунальных сетей

Ход ремонтных работ в муниципальном детском саду № 26 «Ласточка» проконтролировал в среду, 14 августа, депутат Псковской городской Думы Александр Баев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, здание этого дошкольного учреждения было построено 48 лет назад. Так как его изначально возвели без подвала, то водопроводные и канализационные трубы оказались труднодоступны для ремонтных работ, которые с каждым годом требовались все чаще.

«Трубы часто прорывало, были проблемы с водой, отоплением. Сейчас завершается реконструкция системы тепловодоснабжения, в помещениях четырех групп будет заменена система канализации, в пяти группах на первом этаже строители уже оборудовали теплые полы. Думаю, что к сентябрю все работы будут завершены, и мы снова откроемся. Сейчас же, на время ремонта, наши ребята посещают другие детские сады», - рассказала заведующая учреждением Елена Смирнова.

На масштабный ремонт в этом детском саду было заложено в бюджете Пскова около 4 млн рублей. Предполагается, что в будущем году «Ласточке» дополнительно выделят из городской казны еще порядка 500 тыс рублей на замену старых деревянных окон.

При осмотре территории депутат обратил внимание на огромные деревья, создающие угрозу не только расположенным вблизи зданиям и сооружениям, но и жизни и здоровью воспитанников детского сада. Тем более что некоторые из них возвышаются прямо над линиями электропередачи.

Руководитель дошкольного учреждения сообщила, что уже не раз обращалась в соответствующие инстанции с просьбой произвести обрезку зеленых насаждений, но пока безрезультатно. В свою очередь, парламентарий пообещал взять решение этого вопроса под свой депутатский контроль.

Отметим, что накануне, 13 августа, Александр Баев принял участие в приемке обоих корпусов лицеев №4 и «Развитие», а также школы №23 к новому учебному году.

«Молодцы сотрудники и управления образования, и педагогических коллективов. В целом подготовку провели достойно, каких-либо серьезных проблем с началом учебного года возникнуть не должно», - рассказал депутат.

Добавим, что с 13 августа в Пскове начались ежегодные плановые рейды в школы и детские сады на предмет их готовности к новому учебному году. Всего на дошкольные образовательные учреждения в этом году выделено около 25,5 млн рублей. Из них на текущие ремонтные работы - 13,5 млн рублей, 11,9 млн рублей - на капитальный ремонт. На текущий и капитальный ремонт школ города Пскова направлено в общей сложности порядка 20 млн рублей.