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Общество

Игорь Савицкий: Содержание главного архитектора - дорогое удовольствие для Пскова

14.08.2019 17:20|ПсковКомментариев: 1

Содержание главного архитектора - дорогое удовольствие для Пскова. Такое мнение в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий, комментируя назначение Евгения Скачкова на должность главного архитектора города Пскова.

Опираясь на опыт работы прежних главных архитекторов, Игорь Савицкий предположил, что «деньги будут потрачены впустую, и ни к чему хорошему это не приведет и положительного эффекта не даст, никак ситуация в Пскове не поменяется».

«С моей точки зрения, содержание главного архитектора — весьма дорогое удовольствие для города. Если рассматривать его как звено, которое дает те или иные согласования, то это время. А время, как известно, - это деньги. Это уже дорогое удовольствие для Пскова», - пояснил предприниматель.

Главной проблемой Пскова, над которой, по его мнению, должен работать новый главный архитектор, - это невозможность нормального строительства, в частности, ничем не оправданное, по его мнению, ограничение по этажности. «Нет никакого закона и нормативов, которые запрещали бы нам строить многоэтажные здания. Есть просто инициатива неких чиновников местного уровня, ничем не обоснованная. Это очень мешает городу, подрывает экономику Пскова. Это сильно портит внешний вид города», - убежден Игорь Савицкий.

Такой подход, при котором предпринимателям ничего не дают строить, по его мнению, не дает городу развиваться. «Я понимаю, если б мешал федеральный закон — попробуй его переломи. Но нет никакого закона», - пояснил он.

Также он раскритиковал внешний облик некоторых микрорайонов Пскова, в частности, «убогие двухэтажки в центре города», на которые «без слез смотреть нельзя». «Такие вещи допускают те люди, кто абсолютно не любит наш город и не хочет, чтоб он был красивым и процветающим. Это главная проблема, которую должен решить новый главный архитектор города», - заключил Игорь Савицкий. По его мнению, в городе мало красивых фасадов и красивых интерьеров — «вот о чем должен думать главный архитектор».

Кроме того, он высказался в пользу разумного диалога между властью и предпринимателями в вопросах строительства на территории Пскова. «В ограничениях, которые вводятся, нет ничего разумного, город идет в экономический тупик», - полагает он.

Теги: #градостроительная политика #архитектура
Источник: Псковская Лента Новостей
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