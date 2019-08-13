Общество

По поручению губернатора состоялось совещание по борьбе с лесорубами, уничтожающими лес на сельхозугодиях

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев в среду, 14 августа, провел совещание по вопросам рубки и оборота древесины, заготовленной на землях, не относящихся к лесному фонду. В работе приняли участие руководители профильных региональных Комитетов, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств, в режиме видеоконференцсвязи — главы муниципальных образований, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Поводом для внепланового заседания послужили участившиеся случаи незаконной вырубки лесных насаждений на землях, не относящихся к лесному фонду. Подобные факты, в частности, зафиксированы в Себежском и Псковском районах.

«Администрация Псковской области не может оставаться безучастной к существующей проблеме выявленных на территории региона незаконных рубок леса, — отметил Сергей Дмитриев. — С 1 июля вступили в силу изменения в Лесной кодекс РФ в части установления того, что леса могут располагаться на землях сельскохозяйственного назначения, однако, особенности использования охраны, защиты, воспроизводства таких лесов Правительством РФ пока не определены. "Черные лесорубы" используют эту лазейку в федеральном законодательстве. С подобными правонарушениями столкнулись и в других регионах. И наша с вами общая задача — найти возможности для противодействия возникновению подобных ситуаций впредь».

Участниками совещания была проанализирована существующая судебная практика других субъектов РФ, когда муниципалитетам удавалось возместить ущерб, причиненный окружающей среде от незаконной рубки леса, расположенного на землях, не относящихся к лесному фонду.

В результате обсуждения был выработан алгоритм взаимодействия органов исполнительной власти региона, муниципальных образований, правоохранительных ведомств в случае выявления фактов рубки и незаконного оборота древесины, заготовленной на сельхозугодьях. Главы муниципалитетов в качестве потерпевшей стороны будут обращаться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, чтобы в дальнейшем инициировать обращение в суд о взыскании ущерба с «черных лесорубов». Полученные средства будут направляться на восстановление лесных насаждений. Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области в свою очередь будет оказывать необходимое содействие в расчете ущерба.

Кроме того, на совещании определен механизм оперативного реагирования на каждый факт незаконной рубки. До 1 сентября в профильных органах федеральных структур в каждом муниципалитете будут определены ответственные лица. Администрация Псковской области продолжит держать вопрос на контроле.