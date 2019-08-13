Общество

В Администрации прошло заседание рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива

В администрации региона в среду, 14 августа, под председательством заместителя губернатора области Нинель Салагаевой прошло заседание рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива на территории Псковской области. В нем приняли участие председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, а также представители Северо-Западного филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

Вице-губернатор Нинель Салагаева отметила, что задача по развитию рынка газомоторного топлива (ГМТ) поставлена на федеральном уровне, соответствующие поручения даны президентом Российской Федерации. «Псковская область заинтересована в развитии инфраструктуры для использования природного газа в качестве моторного топлива. Это позволит региону войти в федеральный проект и получить субсидию на строительство специализированных станций и переоборудование автотранспорта», — подчеркнула она.

Участники рабочей группы обсудили перспективы создания региональной программы по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В срок до 1 октября комитету по транспорту и дорожному хозяйству администрации Псковской области совместно с АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» поручено разработать соответствующий нормативно-правовой акт и определить ответственных лиц за реализацию процесса переоборудования транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива.

Также на рабочей группе рассматривались вопросы по строительству газозаправочной инфраструктуры для использования природного газа в качестве моторного топлива и возможности перевода парка техники на ГМТ. Эти проекты планируется реализовывать совместно с АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и ООО «Газпром газомоторное топливо», являющимся единым оператором по развитию рынка газомоторного топлива Российской Федерации.

Представитель компании «Газпром газомоторное топливо» отметил, что в 2019–2020 годах в Псковской области планируется реализовать проект по строительству газозаправочной станции. В связи с этим Комитету по управлению государственным имуществом Псковской области дано поручение до конца августа проработать вопрос по определению земельного участка в городе Пскове с разрешенным использованием — для строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.

Борис Елкин в свою очередь отметил, что Министерством энергетики Российской Федерации определено, что количество автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на 2020 год и последующие периоды необходимо формировать из расчета 200 транспортных средств на одну станцию. Также определено минимальное количество АГНКС для Псковской области, которые необходимо создать до 2024 года — 11 единиц. Соответственно, для решения этой задачи необходимо перевести порядка 2200 автотранспортных средств на газомоторное топливо.

«Для перевода общественного транспорта на газ должна быть создана сеть из специализированных заправок и сеть специализированных технических центров по обслуживанию газомоторного оборудования. В среднесрочной перспективе ГППО „Псковпассажиравтотранс“, ГППО „Славяне“ и ГБУ ПО „Псковавтодор“ готовы перейти на газомоторное топливо. Однако стоит это делать с учетом технических характеристик машин и их износа. На некоторые единицы техники, которые близки к выбыванию из эксплуатации, будет экономически невыгодно ставить новое оборудование», — отметил Борис Елкин.

Нинель Салагаева поручила проработать вопрос с Минпромторгом о поставке в регион по нацпроекту уже оборудованных газомоторным оборудованием новых школьных автобусов и карет Скорой помощи. «Это поможет избежать лишних затрат на переоборудование автомобилей в дальнейшем, а также позволит региону в процессе эксплуатации автотранспорта сэкономить на затратах на топливо», — подчеркнула она.

По итогам заседания рабочей группы дано поручение всем органам исполнительной власти региона, в ведении которых есть предприятия и организации, имеющие автопарк, который может быть переведен на газомоторное топливо, предоставить эти данные в адрес Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике поручено рассмотреть возможность введения льгот для организаций и физических лиц, использующих природный газ в качестве моторного топлива.