Общество

Псковича напугала возможность обрушения асфальта под грузовиком на Ротной в Пскове

Под кабиной грузовика «Man», что у дома № 34 по улице Ротной в Пскове 34, «бьет фонтан воды», пишут в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте». Пост об этом появился 14 августа. Очевидец Валерий Гаврилов, разместивший сообщение, утверждает, что этот грузовик - брошенный, без задних колес и стоит на том месте уже около 5 лет.

Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Сегодня увидел, что из-под земли у переднего колеса машины бьет фонтан воды. Пробовали обратиться к властям. Владелец известен, факт нарушения законодательства есть, - отметил пользователь сети. - Позвонил в МЧС. Интересно, копать будут вокруг машины?».

Кроме того, очевидец предупредил других пользователей сети о возможном обрушении асфальта. Обратившие внимание на пост жители посоветовали сдать автомобиль в пункт приема металлолома.